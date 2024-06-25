Токаев принял главу МИД Мальты

Международное сотрудничество, Политика, Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Мальты Иана Борча, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В ходе встречи президента Касым-Жомарта Токаева с действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министром иностранных, европейских дел и торговли Мальты Ианом Борчем были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки, а также взаимодействие в рамках ОБСЕ.

Как отметил глава государства, в условиях нынешних вызовов безопасности ОБСЕ проводит планомерную работу по всем трем измерениям в регионе и за его пределами. Он подтвердил приверженность Казахстана тесному сотрудничеству со всеми сторонами в достижении целей, закрепленных в Астанинской декларации Саммита ОБСЕ 2010 года.

«Мы готовы прилагать усилия для достижения этих благородных целей и продолжить работу совместно с мальтийским председательством для обеспечения всеобъемлющей и основанной на сотрудничестве безопасности», – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев передал теплые пожелания президенту Мальты Мириам Спитери Дебоно и заявил о готовности укрепить двустороннее взаимодействие и придать импульс казахско-мальтийским отношениям.

#Токаев #ОБСЕ #Мальта #глава МИД

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