Глава государства принял посла в Австрии
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Глава государства принял вновь назначенного посла в Австрии, постоянного представителя Казахстана при международных организациях в Вене Мухтара Тлеуберди, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе встречи президент подчеркнул необходимость дальнейшего развития сотрудничества с Австрией и профильными международными организациями в Вене.
Касым-Жомарт Токаев поставил перед дипломатом ряд конкретных задач по укреплению взаимодействия Казахстана с государствами-партнерами в двустороннем и многостороннем форматах.