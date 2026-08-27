Глава государства провел телефонный разговор с Президентом Турции

Президент

Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением первых выборов депутатов однопалатного Курултая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Турции выразил уверенность, что это историческое событие будет способствовать дальнейшему общественно-политическому и социально-экономического прогрессу страны. Он предложил активизировать межпарламентское сотрудничество. Глава нашего государства поблагодарил турецкого лидера за теплые слова поздравления, а также активное участие миссии наблюдателей из Турции, в том числе в составе международных организаций.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что проводимые в стране масштабные реформы направлены на построение прогрессивного, современного и справедливого Казахстана. В ходе разговора собеседники с удовлетворением констатировали динамичное развитие двусторонних отношений в духе нерушимой дружбы и расширенного стратегического партнерства.

Президент Казахстана отметил важное значение договоренностей, достигнутых в рамках состоявшегося в мае государственного визита Президента Турции в Астану. Стороны обсудили график предстоящих международных мероприятий. Глава нашего государства с благодарностью принял приглашение Реджепа Тайипа Эрдогана принять участие в ряде важных встреч высокого уровня, запланированных на текущий год в Турции. 

#Турция #президент #Акорда

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