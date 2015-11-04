Президент
Глава государства провел в Лондоне ряд встреч с главами ведущих мировых компаний
В рамках официального визита в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с председателем совета директоров компании "Хикма Фармасьютикалс" Саидом Дарваза, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития сотрудничества в фармацевтической сфере.

Глава государства подчеркнул, что текущая деятельность компании в Казахстане представляет для нашего государства большой интерес.

В свою очередь С. Дарваза обратил внимание на большой потенциал развития фармацевтической отрасли в республике.

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На встрече с председателем и главным исполнительным директором "Арселор Миттал" Лакшми Митталом были рассмотрены перспективы сотрудничества в области металлургии.

Президент Казахстана обратил внимание на чувствительность отрасли к текущим изменениям на мировых рынках сырья, отметив, что в этой связи от компании требуются большие усилия по сохранению темпов производства.

Л. Миттал поблагодарил Нурсултана Назарбаева за создание благоприятных условий для иностранных инвесторов.

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Состоялась также встреча с председателем правления "J Rothschild Capital Management" Лордом Джейкобом Ротшильдом.

Стороны обменялись видением перспектив инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Великобританией. Нурсултан Назарбаев также рассказал о планируемом создании в Астане международного финансового центра и выразил заинтересованность в укреплении дальнейших партнерских отношений.

В свою очередь Д. Ротшильд отметил хорошие перспективы Казахстана в обретении статуса финансового хаба Центрально-Азиатского региона.

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На встрече с генеральным директором компании "Рио Тинто" Сэмом Уолшем были рассмотрены основные аспекты дальнейшей реализации совместных проектов в области геологоразведки. Стороны также обсудили такие направления сотрудничества, как трансферт современных технологий поисков и разведки, а также обучение казахстанских специалистов.

Глава государства выразил уверенность в плодотворной и успешной совместной работе.

– Казахстан – территория, богатая ресурсами. С учетом этого мы ожидаем больших открытий от Вашей компании, – сказал Нурсултан Назарбаев.

С. Уолш подчеркнул, что компания уже работает в Казахстане определенное время и для "Рио Тинто" наша страна представляет огромный интерес.

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В ходе встречи с главным исполнительным директором концерна "Шелл" Беном ван Берденом были обсуждены перспективы дальнейшего развития сотрудничества в энергетической и нефтехимической отраслях.

Глава государства отметил, что за годы присутствия в нашей стране компанией был реализован ряд крупных проектов, благодаря которым она является одним из ведущих инвесторов в экономику Казахстана.

В свою очередь Б. ван Берден подчеркнул, что сотрудничество с нашей республикой – одно из приоритетных направлений в работе концерна. Он также поздравил Нурсултана Назарбаева с 550-летием Казахского ханства.

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