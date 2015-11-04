Глава государства провел в Лондоне ряд встреч с главами ведущих мировых компаний
В рамках официального визита в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с председателем совета директоров компании "Хикма Фармасьютикалс" Саидом Дарваза, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
В ходе встречи были обсуждены вопросы развития сотрудничества в фармацевтической сфере.
Глава государства подчеркнул, что текущая деятельность компании в Казахстане представляет для нашего государства большой интерес.
В свою очередь С. Дарваза обратил внимание на большой потенциал развития фармацевтической отрасли в республике.
***
На встрече с председателем и главным исполнительным директором "Арселор Миттал" Лакшми Митталом были рассмотрены перспективы сотрудничества в области металлургии.
Президент Казахстана обратил внимание на чувствительность отрасли к текущим изменениям на мировых рынках сырья, отметив, что в этой связи от компании требуются большие усилия по сохранению темпов производства.
Л. Миттал поблагодарил Нурсултана Назарбаева за создание благоприятных условий для иностранных инвесторов.
*** Состоялась также встреча с председателем правления "J Rothschild Capital Management" Лордом Джейкобом Ротшильдом.
Стороны обменялись видением перспектив инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Великобританией. Нурсултан Назарбаев также рассказал о планируемом создании в Астане международного финансового центра и выразил заинтересованность в укреплении дальнейших партнерских отношений.
В свою очередь Д. Ротшильд отметил хорошие перспективы Казахстана в обретении статуса финансового хаба Центрально-Азиатского региона.
***
На встрече с генеральным директором компании "Рио Тинто" Сэмом Уолшем были рассмотрены основные аспекты дальнейшей реализации совместных проектов в области геологоразведки. Стороны также обсудили такие направления сотрудничества, как трансферт современных технологий поисков и разведки, а также обучение казахстанских специалистов.
Глава государства выразил уверенность в плодотворной и успешной совместной работе.
– Казахстан – территория, богатая ресурсами. С учетом этого мы ожидаем больших открытий от Вашей компании, – сказал Нурсултан Назарбаев.
С. Уолш подчеркнул, что компания уже работает в Казахстане определенное время и для "Рио Тинто" наша страна представляет огромный интерес.
***
В ходе встречи с главным исполнительным директором концерна "Шелл" Беном ван Берденом были обсуждены перспективы дальнейшего развития сотрудничества в энергетической и нефтехимической отраслях.
Глава государства отметил, что за годы присутствия в нашей стране компанией был реализован ряд крупных проектов, благодаря которым она является одним из ведущих инвесторов в экономику Казахстана.
В свою очередь Б. ван Берден подчеркнул, что сотрудничество с нашей республикой – одно из приоритетных направлений в работе концерна. Он также поздравил Нурсултана Назарбаева с 550-летием Казахского ханства.