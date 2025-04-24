Касым-Жомар Токаев, выступая на сессии АНК, затронул вопрос языковой темы и провокаций.

«Сегодня около 80 процентов выпускников сдают Единое национальное тестирование на государственном языке. Более 70 процентов первоклассников в этом году начнут обучение на казахском языке.



И само собой разумеется, в Казахстане никто не имеет права навязывать людям, на каком языке им говорить в личном общении и во время публичных выступлений. Все провокационные действия на эту тему с целью посеять рознь в нашем обществе, дестабилизировать ситуацию внутри страны будут пресекаться и наказываться по закону. Говоря о провокаторах, имею в виду не только так сказать «доморощенных», но и тех, кто занимается деструктивной деятельностью из-за рубежа по заказу, на деньги иностранных организаций», - сказал Президент.