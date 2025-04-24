Он подчеркнул, что все провокации на тему языка, с целью посеять рознь в нашем обществе, дестабилизировать ситуацию внутри страны, будут пресекаться и наказываться по закону, сообщает Kazpravda.kz
Касым-Жомар Токаев, выступая на сессии АНК, затронул вопрос языковой темы и провокаций.
«Сегодня около 80 процентов выпускников сдают Единое национальное тестирование на государственном языке. Более 70 процентов первоклассников в этом году начнут обучение на казахском языке.
И само собой разумеется, в Казахстане никто не имеет права навязывать людям, на каком языке им говорить в личном общении и во время публичных выступлений. Все провокационные действия на эту тему с целью посеять рознь в нашем обществе, дестабилизировать ситуацию внутри страны будут пресекаться и наказываться по закону. Говоря о провокаторах, имею в виду не только так сказать «доморощенных», но и тех, кто занимается деструктивной деятельностью из-за рубежа по заказу, на деньги иностранных организаций», - сказал Президент.
Он напомнил, что в прошлом году на заседании Национального курултая им были обозначены наши базовые ценности: единство, патриотизм, Независимость, согласие.
«С этого все начинается. Хочу еще раз предупредить: те, кто работают на разъединение и раскол общества, будут отвечать по всей строгости закона, понесут неотвратимое наказание. А те граждане, которые работают на единство и согласие, всегда будут в особом почете», - добавил Токаев.