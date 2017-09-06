Глава Казахстана встретился с Президентом Джибути

Политика
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Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом Республики Джибути Исмаилом Омар Гелле, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи Назарбаев поприветствовал президента Джибути и поздравил с присуждением ему глобальной премии по исламским финансам.

"Ваш визит совпал с проведением международной выставки EXPO 2017. Ваша страна отметила 40-летие независимости. Вы заслужили сегодняшнюю премию. Я Вас поздравляю", – сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что Казахстан придает большое значение сотрудничеству со странами африканского континента и отметил значимость Республики Джибути в качестве важного логистического пункта африканского континента.

В свою очередь Исмаил Омар Гелле выразил признательность за встречу и отметил, что текущий визит в Астану является вторым в его жизни.

"Впервые я здесь был в 2011 году. С тех пор хочу отметить удивительное развитие Казахстана, а трансформация Астаны просто впечатляющая. Сегодня Казахстан имеет большое значение для всего исламского мира", – сказал президент Джибути.

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