Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом Республики Джибути Исмаилом Омар Гелле, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе встречи Назарбаев поприветствовал президента Джибути и поздравил с присуждением ему глобальной премии по исламским финансам.
"Ваш визит совпал с проведением международной выставки EXPO 2017. Ваша страна отметила 40-летие независимости. Вы заслужили сегодняшнюю премию. Я Вас поздравляю", – сказал Президент Казахстана.
Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что Казахстан придает большое значение сотрудничеству со странами африканского континента и отметил значимость Республики Джибути в качестве важного логистического пункта африканского континента.
В свою очередь Исмаил Омар Гелле выразил признательность за встречу и отметил, что текущий визит в Астану является вторым в его жизни.
"Впервые я здесь был в 2011 году. С тех пор хочу отметить удивительное развитие Казахстана, а трансформация Астаны просто впечатляющая. Сегодня Казахстан имеет большое значение для всего исламского мира", – сказал президент Джибути.