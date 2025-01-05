Глава МЧС посетил ГУ «Казселезащита»

В ходе рабочей поездки в Алматы министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан генерал-майор Чингис Аринов посетил Алматинский филиал Государственного учреждения «Казселезащита», где ознакомился с деятельностью филиала и осмотрел ряд объектов, включая центральный диспетчерский пункт и состояние автомобильной и специальной техники

Фото: gov.kz

В ходе посещения глава ведомства совместно с сотрудниками Казселезащиты провел аэровизуальный облет для мониторинга и оценки лавинной обстановки. Особое внимание было уделено новому оборудованию, установленному для профилактики снежных лавин.

Чингису Аринову была презентована и протестирована мобильная противолавинная система «DaisyBell». Эта установка представляет собой металлический конус, который крепится с помощью троса к вертолету. Принцип работы устройства заключается в дистанционном инициировании подрыва азото-водородной смеси в конусе, что позволяет эффективно провоцировать спуск снежной лавины и предотвратить более серьезные последствия. Противолавинная система «DaisyBell» уже успешно используется в европейских странах, включая Россию, и проходит испытания в Казахстане, чтобы оценить её работу в местных климатических условиях.

В рамках аэровизуального облёта на вертолёте АО «Казависпас» система прошла испытания с профилактическими спусками снежных лавин на лавиноопасных участках бассейнов рек Большая и Малая Алматинка. Министр отметил необходимость применения новых технологий в профилактических работах в период лавиноопасности и дал соответствующие поручения.

Снежные лавины являются одним из наиболее опасных природных явлений в Казахстане, угрожающим жизни людей. Лавиноопасный период длится с ноября по май, а в высокогорных районах лавины могут сходить в течение всего года. В стране насчитывается 619 лавиноопасных участков, из которых 165 расположены в городе Алматы. В последние годы, с ростом популярности зимних видов отдыха, угроза жизни людей значительно возросла.

Для предупреждения лавин Казселезащита ежегодно проводит до 150 профилактических спусков, объем снега при которых может достигать более 250 тыс. кубометров. В зимнем сезоне 2024-2025 гг. уже было произведено 15 профилактических спусков с общим объемом около 6665 м³ снега.

По прогнозам РГП «Казгидромет» в январе и феврале 2025 года на большей части горной территории ожидаются повышенные температуры и обильные осадки, что приведет к нестабильному состоянию снежного покрова и увеличит вероятность лавиноопасных событий.