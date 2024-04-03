Глава Минэнерго не исключает природного характера разлива нефти на Каспии

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Министр напомнил, то при эксплуатации морского комплекса на Кашагане за весь период ни одного разлива нефти не было.

«Поэтому мы сейчас занимаемся проверкой информации, идет анализ этих снимков с космического мониторинга, который показывает неоднозначную картину. Показывает это, как природное явление. Сейчас производится забор проб воды по всей акватории. Пока на данном этапе разлив нефти не подтверждается. Будут еще работать экологи. То есть работа комиссии идет», - сказал он.

Ранее исполнительный директор в центр эколого-правовой инициативы «Глобус» Галина Чернова сообщила, что на Кашагане нефтяное пятно площадью около 7 кв.км дрейфовало на север Каспийского моря. Позднее North Caspian Operating Company N.V (NCOC) заявило, что разлива нефти на Кашагане не было.