Павлодарский нефтехимический завод остановился на ремонт

Нефть и Газ
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Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

В течение месяца предприятие не будет производить нефтепродукты. Однако запасы продукции, а также увеличение производства отдельных видов топлива на двух других НПЗ страны обеспечат потребности социально значимых секторов экономики и позволят поддерживать стабильную ситуацию на внутреннем рынке ГСМ

Фото пресс-службы ПНХЗ

Сегодня на ПНХЗ приступили к проведению планово-предупредительных работ (ППР), сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Это ежегодная процедура, необходимая для поддержания работоспособности оборудования завода и обязательная по требованиям казахстанского законодательства.

По информации пресс-службы предприятия, в рамках ППР запланированы обязательные технические освидетельствования и экспертизы оборудования, работающего под давлением (более 110 единиц), а также технологических трубопроводов (более 930 единиц – 141,8 тыс. погонных метров).

Как ранее сообщала пресс-служба «КазМунайГаза», среди наиболее крупных предстоящих работ – капитальный ремонт турбины центробежного компрессора ЦК-201 газовой компрессорной производства первичной переработки нефти и замена катализатора на установке гидроочистки керосина.

Для выполнения ремонта мобилизовано 1 100 человек и порядка 107 единиц специальной техники. При этом отгрузка основных видов нефтепродуктов будет осуществляться в соответствии с согласованным планом Министерства энергетики РК.

Накопленный запас нефтепродуктов в резервуарах завода составил 35 тыс. тонн автобензина, 45 тыс. тонн дизельного топлива, 14 тыс. тонн авиатоплива.

Завершить ремонт планируется до 17 июля.

#ремонт #ПНХЗ

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