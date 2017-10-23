Экономика
Глава Минэнерго обрисовал ситуацию с бензином до декабря
Жания Уранкаева
Министр энергетики РК Канат Бозумбаев заявил в кулуарах Правительства о постепенном снижении цены на топливо в Казахстане до конца года, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

По его информации, через 3 дня состоится запуск Павлодарского НПЗ. 

"Еще через два дня он выйдет на режим, и я думаю, что за счет поставок казахстанского бензина ситуация по ценам будет нормализовываться. К концу октября смогу сказать по цене точнее", – сказал министр, отвечая на вопрос журналистов. 

Бозумбаев напомнил, что в октябре более 40% бензина АИ-92, который использовался в республике, было российского производства.

"В России бензин стоит 220 тенге за литр, поэтому он естественно дороже. Когда происходит микс между нашим бензином и российским, цена в среднем получается несколько выше. В ноябре, мы думаем, доля российского бензина на казахстанском рынке будет уменьшаться", – добавил он. 

Глава минэнерго уточнил, что ближайшая корректировка цены на бензин ожидается во второй половине ноября. 

"В декабре планируем, что доля российского бензина на нашем рынке сотавит около 20 процентов, а большая часть будет казахстанского производства. В ноябре нам нужно будет хорошо работать с нашими нефтяниками, чтобы они поумерили свои "аппетиты", и с нефтеперерабатывающими заводами", – продолжил министр энергетики РК. 

Кроме этого, Канат Бозумбаев опроверг информацию своего заместителя о том, что цена за литр АИ-92 может достичь 165 тенге.

"Он допустил ошибку, так как не владеет темой бензина. Он курирует вопросы энергетики и угля. Такого рода вопросы нужно задавать профильным заместителям", – заключил министр. 

Напомним, в минувший четверг на презентации трехлетнего бюджета в Сенате, отвечая на вопрос депутатов, вице-министр энергетики РК Бакытжан Джаксалиев спрогнозировал цену за литр АИ-92 в 165 тенге. 

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