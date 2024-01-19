Глава Минобороны заявил об увеличении количества женщин в миротворческом контингенте ВС РК

«В настоящее время есть одна женщина-офицер в Западной Сахаре. Также в направляемом контингенте будут 7 женщин. При следующей ротации мы увеличим их количество», - сказал он, отвечая на вопросы депутатов на совместном заседании палат парламента, созванном для рассмотрения предложения Главы государства о направлении миротворческого контингента ВС РК для участия в миссиях ООН.