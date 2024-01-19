Парламент одобрил направление казахстанских военных для участия в миссиях ООН

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Оглашая предложение, глава Минобороны привел данные, согласно которым с 2014 года 67 казахстанских офицеров приняли участие в миссиях ООН. В 2018 году 538 казахстанских военнослужащих участвовали в миссии временной силы ООН в Ливане, в настоящее время казахстанские военные проходят службув миссиях ООН: 6 офицеров в Западной Сахаре, 2 - в Конго.

На основании изложенного, в соответствии с подпунктом 5) статьи 53 Конституции в парламент внесено предложение о направлении миротворческого контингента Вооруженных Сил Республики Казахстан (рота резерва, штабные офицеры, военные наблюдатели и специализированные подразделения) в количестве до 430 человек для участия в миссиях ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах, по наблюдению за выполнением условий перемирия Палестины и Израиля, в Республику Южный Судан, а также в рамках временных сил ООН по обеспечению безопасности в Абьее» (Судан).