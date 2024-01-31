Глава МВД прокомментировал высказывание депутата маслихата о блокпостах при въезде в столицу

– У нас свобода перемещения. Ограничивать въезд в Астану - это не нужные вещи. У нас достаточно средств, чтобы оперативно наблюдать. В отношении нарушителей мы и так имеем информацию. Для этого есть силы и средства, – сказал министр в интервью журналистам в Мажилисе.