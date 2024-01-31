Глава МВД прокомментировал высказывание депутата маслихата о блокпостах при въезде в столицу
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Министр МВД Ержан Саденов прокомментировал высказывание депутата маслихата Астаны Азамата Айтхожина о необходимости установки блокпостов при въезде в столицу, передает корреспондент Kazpravda.kz
– У нас свобода перемещения. Ограничивать въезд в Астану - это не нужные вещи. У нас достаточно средств, чтобы оперативно наблюдать. В отношении нарушителей мы и так имеем информацию. Для этого есть силы и средства, – сказал министр в интервью журналистам в Мажилисе.
Напомним, что ранее депутат столичного маслихата Азамат Айтхожин предложил установить блокпосты на въезде в Астану. По его словам, это позволить снизить преступность и контролировать миграционные потоки. Предложение вызвало неоднозначную реакцию в обществе.