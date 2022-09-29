Глава МВД рассказал Токаеву о принимаемых мерах в связи с прибытием в страну россиян

Глава государства заслушал доклад министра внутренних дел Марата Ахметжанова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент был проинформирован о принимаемых мерах по профилактике правонарушений, раскрытию преступлений, организации работы следственных подразделений, противодействию организованной преступности, укреплению дисциплины и законности среди личного состава.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о ходе исполнения его поручений, обнародованных в Послании народу Казахстана. В частности, усилена борьба с интернет-мошенничеством, наркобизнесом, организованной преступностью. Больше внимания уделяется профилактике правонарушений в семейно-бытовой сфере.

Марат Ахметжанов также рассказал о принимаемых органами внутренних дел мерах в связи с прибытием в страну граждан Российской Федерации.

Глава государства также был проинформирован о проводимой МВД работе по дебюрократизации, цифровизации и автоматизации рабочих процессов, оптимизации внутренних процедур.

По итогам встречи Президент дал ряд поручений, направленных на дальнейшее повышение уровня правопорядка и общественной безопасности в стране, а также осуществление эффективного миграционного контроля.