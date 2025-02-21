Глава ВАП доложил Токаеву о системных недостатках и нарушениях

Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Президент принял председателя Высшей аудиторской палаты Алихана Смаилова

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарту Токаеву был представлен отчет об итогах деятельности Высшей аудиторской палаты за 2024 год и планах на текущий период, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Главе государства доложили, что в прошлом году было проведено 27 аудиторских мероприятий на 214 объектах с охватом финансовых средств на сумму порядка 11 трлн тенге. В результате выявлены нарушения на сумму 862 млрд тенге. По итогам проверок в бюджет возвращено 135 млрд тенге, что в пять раз больше суммы возмещения за 2023 год.

Также президент был проинформирован о том, что системные недостатки отмечены в ценообразовании на объектах строительства, финансировании проектов обрабатывающей промышленности, субсидировании сельского хозяйства.

В целях устранения нарушений Высшая аудиторская палата направила рекомендации правительству и предписания ответственным государственным органам.

Алихан Смаилов сообщил, что в этом году запланировано более 40 аудиторских мероприятий. По поручению главы государства будут проведены проверки исполнения бюджетов городов Астаны и Алматы, Северо-Казахстанской, Костанайской и Жамбылской областей, а также фонда «Самрук-Қазына», национальной компании «Казатомпром», Казахстанской компании по управлению электрическими сетями (KEGOC), Национального банка, МЧС.

Кроме того, аудитом будут охвачены сферы науки, обороны, обеспечения правопорядка, спорта, социального обеспечения, лесного хозяйства.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу по совершенствованию системы государственного аудита. Он также обратил внимание на важность внедрения современных цифровых решений для обеспечения эффективного контроля за использованием бюджетных средств.

 

#Токаев #Смаилов #аудит #ВАП

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