Главней всего – погода в доме

Выступая на втором заседании Национального курултая в Туркестане, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчерк­нул, что «сегодняшний Казахстан сильно отличается от того, каким он был три, два и даже год назад». По словам Президента, только «благодаря единству и солидарности народа, конструктивному общественному диалогу мы за небольшой период времени совершили настоящий прорыв». И именно структуры АНК, в особенности служба медиации, способствуют укреплению межэтничес­ких отношений и поддержанию благоприятной обстановки для развития государства в целом.

– Ситуации могут быть абсолютно разные: спор между руководством и трудовым коллективом, недопонимание между родителями и педагогами в учебном заведении, ссоры между родственниками, – отметила заведующая кабинетом медиации КГУ «Қоғамдық келісім» Валентина Досыбиева. – Кстати, медиа­ция в семейных спорах является одним из основных векторов нашей деятельности.

По ее словам, для сокращения семейно-брачных споров и бытового насилия в рамках пилотного проекта «Семейный суд» подписан меморандум о сотрудничестве между областным судом, управлением образования, региональной АНК, специализированной ювенальной юридичес­кой консультацией, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также Цент­ром адаптации для несовершеннолетних. Создана рабочая группа «Бастау», в состав которой вошли в первую очередь медиа­торы и члены Совета матерей АНК. Кроме того, чтобы снизить количество бракоразводных процессов и разного рода семейных разногласий, в кабинете медиа­ции действует Центр семьи, а также проводятся встречи с молодежью и «круглые столы», где обсуждаются проблемные вопросы, возникающие в молодой семье, даются ценные советы по подготовке к семейной жизни и налаживанию отношений.

Новой формой работы являются общественные приемные. Граждане получают квалифицированную помощь, в том числе от общественных и профессиональных медиаторов. Консультации специалистов помогают разрешить проблемы во внесудебном порядке и получить ответы на наболевшие вопросы. Люди учатся налаживать коммуникации и находить компромисс.

Бывает, что по тревожным сигналам медиаторам совместно с представителями региональной Ассамблеи народа Казахстана и руководителями этнокультурных объединений приходится выезжать на места и работать над тем, чтобы различные социальные и криминально-бытовые разногласия не переросли в этническую плоскость.

Кабинетом медиации АНК области регулярно проводятся консультативно-методические встречи, прием граждан, семинары-тренинги, заседания, День открытых дверей, лекции, беседы и учебные занятия. В этом году организовано 23 тематических мероприятия с охватом около 1 500 человек. Все они направлены на снижение конфликтности в обществе.

Председатель Ассоциации медиаторов Байзакского района, медиатор АНК Жамбылской облас­ти Гайни Кошекбаева отметила, что в сельской местности граж­дане обращаются в основном по семейным вопросам, а также по трудовым и социально-бытовым спорам.

– С 2016 года в АНК по линии медиации поступило свыше 100 тысяч обращений, из них более 60 процентов разрешены заключением медиативного соглашения, остальные разрешены на стадии консультации. Это способствовало не только сохранению человеческих отношений между сторонами, но стало выгодным и с материальной точки зрения. Решение спорных вопросов до суда дало возможность гражданам сэкономить более 300 миллионов тенге, которые были бы израсходованы на оплату госпошлины, оценку и раздел имущества, на получение справок, доверенностей и так далее. Поэтому в настоящее время среди населения прочно утвердилось понятие о преимуществах медиа­тивного соглашения, – подчерк­нула Гайни Кошекбаева.

Следует отметить, что большое внимание развитию медиации уделяет Глава государства. Об этом Касым-Жомарт Токаев говорил в своем Послании народу «Казахстан в новой реальности: время действий», в выступлениях на 31-й сессии АНК и на Национальном курултае. По его поручению в Казахстане образован институт этномедиации, а под патронатом АНК началась подготовка профессиональных переговорщиков.

Привитие навыков этномедиа­ции представителям общественных структур АНК, местных исполнительных и правоохранительных органов для региональной АНК является новым и важным направлением в сфере профилактики межнациональных конфликтов, обеспечения гармоничного развития межэтнических отношений и внутриполитической стабильности. В рамках развития этого института разработана и реализуется соответствующая учебная программа, организуются курсы этномедиации и профессиональных переговорщиков в сфере межэтнических отношений с привлечением отечественных экспертов.

Для организации дальнейшей системной работы профессиональных этномедиаторов, тематических курсов и совершенствования медиативных практик в регионе прошел семинар-тренинг по подготовке пула переговорщиков, организованный Институтом прикладных этнополитических исследований. Активное участие в мероприятии приняли более 50 представителей бюджетных организаций и гражданского общества Жамбылской и Туркестанской областей, а также Шымкента. В ходе семинара рассматривались основы этномедиации, характерные особенности конфликтов, компетенции, стили влияния и другие вопросы.

В этом году КГУ «Қоғамдық келісім» запланировано проведение двух обучающих курсов по программе «Этномедиация и конфликтология» для акимов сельских округов, участковых инспекторов полиции, заместителей директоров школ, членов этнокультурных объединений, общественных деятелей и медиа­торов Кордайского, Шуского, Меркенского, Байзакского, Жамбылского, Сарысуского, Жуалынского и Таласского районов, где локализованы этносы.

– Сегодня мы все должны стремиться к сотрудничеству и достижению взаимовыгодных результатов на паритетных, гуманных, демократических основах, – считает Гайни Кошекбаева. – Каждый из нас знает, что медиация помогает выявлять источники конфликтов, предупреждать их, определять варианты решения актуальных социальных проблем посредством не только использования возможностей института медиации, но и эффективного партнерства госорганов и гражданского общества, диалога, основанного на конструктивном общении для укрепления единства народа и сохранения общественного согласия.

По словам Гайни Кошекбаевой, с каждым годом к институту медиаторов присоединяется все больше людей, что свидетельствует о растущем значении медиа­ции в жизни общества. Следует отметить активность медиаторов Байзакского района, среди которых Назым Куанышбаева, Серик Балабеков, Раиса Хурттуева, Динара Мелдебекова, они оказывают социально-правовую помощь сельчанам в разрешении разного рода споров.

К примеру, благодаря вмешательству кабинета медиации АНК области и районных переговорщиков благополучно разрешился вопрос строительства индивидуального жилья в селе Сарыкемер, который беспокоил местное население уже долгие годы. Спор возник на основе земельных отношений. К делу подключились правоохранительные и государственные органы. Были рассмотрены все варианты примирения сторон, и в итоге найдено справедливое и паритетное решение. Актуальная социальная проблема, которая грозила дестабилизировать обстановку в населенном пункте, была исчерпана, за что местные жители бесконечно признательны.

Медиаторы региона не только выступают третьей стороной в спорах, но и участвуют в организации занятости и трудовой мобильности населения, способствуют активизации гражданского участия, становления и развития активистского типа социально-психологической и политической культуры среди населения. Кроме того, активно работают и над созданием центров школьной и семейной медиации.

В целом, как сообщила Валентина Досыбиева, в текущем году за помощью к медиаторам АНК области обратился 921 гражданин. И из них пока удалось поспособствовать разрешению 541 конфликтной ситуации. 236 из них составляют гражданские разногласия. Благодаря работе примирителей благополучно завершилось немало семейно-бытовых, уголовных, административных, трудовых и школьных споров. Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, то можно увидеть, что число обратившихся к медиации выросло на более чем 10%.

Это свидетельствует о том, что, во-первых, все больше жамбылцев знает о Законе РК «О медиа­ции»; во-вторых, повышается доверие населения к этому общественному институту. Как положительный факт можно отметить и то, что примерно на два процента увеличилось количество разрешенных споров.