Главного специалиста районного отдела ЖКХ в ЗКО приговорили к тюрьме за хищение

Антикоррупционной службы ЗКО окончено досудебное расследование в отношении главного специалиста ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байтерек ЗКО" И. Илес, передает Kazpravda.kz
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"Она подозревалась в хищении бюджетных средств в сумме 2,4 млн тенге, выделенных на приобретение товарно-материальных ценностей для нужд указанного ГУ", – говорится в сообщении Агентства РК по противодействию коррупции.
26 сентября приговором суда района Байтерек ЗКО за хищение бюджетных средств ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев (с отсрочкой наказания на 1 год), с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.