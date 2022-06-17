Главные идеи первого заседания Национального курултая разобрал эксперт

Начни с себя

Одна из важнейших идей, которая была озвучена на первом заседании Национального курултая, – это усиление взаимодействия между государством и гражданским обществом. Речь идет о продолжении реформ, которые задал Президент Касым-Жомарт Токаев в своем мартовском Послании народу. Проведен референдум, внесены поправки в Конституцию страны – все это части программы политических реформ.

Теперь нужно вносить изменения в действующее законодательство, касающиеся вопросов создания и деятельности разных общественных организаций, институтов гражданского общества, в том числе политических партий. Нужно совершенствовать законодательство о выборах, о местном самоуправлении. Это те сферы, где как раз активно осуществляется взаимодействие государства с гражданским обществом.

Очень важным вопросом, на мой взгляд, является деятельность общественных советов всех уровней. Присутствие на заседании курултая представителей общественных советов из всех регионов республики стало значимым моментом его деятельности как качественно новой диалоговой площадки. Надеюсь, что в связи с образованием новых областей у них тоже скоро появятся общественные советы, которые также будут представлены в курултае.

Часто на заседаниях общественных советов озвучиваются разные точки зрения развития конкретных регионов, населенных пунктов, но не всегда местная власть к ним прислушивается. На мой взгляд, надо найти возможность, чтобы это были не просто какие-то инициативы. А если, допустим, они принимаются на уровне всего общественного совета, а не отдельного его участника, то должны стать конкретным решением, которое будет реализовано.

Как отметил Президент, процесс модернизации постепенно становится всенародным, каждый гражданин должен ощутить на себе ее воздействие. Самый простой пример – проведение жилищной реформы. Уже не первый год, как принято решение, что вместо кооперативов собственников квартир должны быть созданы объединения собственников имущества, что жильцы многоквартирных домов будут сами управлять своим имуществом, решать актуальные вопросы, а не искать, кто за них это сделает. Но, к сожалению, подходит к концу срок, отведенный на создание ОСИ и ПТ, и по городу Алматы я вижу, что люди не готовы. Все ругают председателей КСК за провалы в работе, а воспользоваться шансом и взять все в свои руки не хотят. Когда речь идет о том, что каждый человек должен что-то менять прежде всего в себе, это наглядный пример – начни со своего дома и своего подъезда.

Хорошее предложение в связи с этим, особенно с учетом достаточно высокого уровня цифровизации, – разработать специальное мобильное приложение Qurultay. Граждане должны видеть реальные преимущества реформы и иметь возможность участвовать в ней напрямую, подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

У нас есть интернет-портал «Открытые НПА», который поз­воляет гражданам смотреть проекты законов, подзаконных актов, давать свои рекомендации, замечания. Появление мобильного приложения, доступ к которому могут иметь все пользователи мобильной связи, будет способствовать повышению уровня взаимодействия, когда граждане смогут сами инициировать какие-то вопросы. Хорошо еще, если примут закон об онлайн-петициях, об этом тоже Президент говорил в свое время на заседании Национального совета общественного доверия.