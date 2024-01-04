Главные тезисы информационной повестки

Вода, тепло, свет

Отдельное внимание в интервью уделено развитию ЖКХ и инженерно-коммуникационных систем. «Глубокая модернизация инженерной инфраструктуры по всей стране – это очень масштабная и сложная задача, но она постепенно решается», – подчеркнул Глава государства, отметив, что инвестиции в коммунальное хозяйство все эти годы не соответствовали потребностям.

По мнению члена Комитета по экологии и природопользованию Мажилиса Парламента Дуйсенбая Турганова, вопросы теплоо­беспечения Президент держит на особом контроле, реагируя на возникающие осложнения.

«В связи с этим перед соответ­ствующими органами и орга­низация­ми поставлены задачи-минимум и задачи-максимум: не допустить серьезных аварий и остановки теплоснабжения в домах, а также ввести новые мощности, планомерно обновить сети, модернизировать всю коммунальную сферу, – написал он на своей странице в Facebook. – На перспективу Глава государства ждет от Правительства и акиматов решительных шагов в этом направлении. И преж­де всего необходимо разработать Стратегию развития энергетической отрасли, что позволит реализовать системные меры».

По мнению его коллеги по комитету Бауыржана Смагулова, плачевное состояние ТЭЦ и ЖКХ в целом – результат многолетнего бездействия, и решение этой проблемы также требует времени. И усилий.

«Все понимают, что текущие проблемы в этой отрасли возникли не за один день, а накапливались годами. Износ теплоцентралей и другого оборудования в регионах достигает 80%. При этом инвестиции в коммунальное хозяйство все эти годы не соответствовали потребностям. ...Глубокая модернизация инженерной инфраструктуры шаг за шагом может решить многолетние проблемы», – отметил депутат в своем посте.

Мажилисмен Едил Жанбыршин, комментируя интервью Президента, также сделал акцент на тезисах, связанных с развитием ЖКХ и энергетической отрасли в целом, поскольку тепло, вода, электричество – это те вопросы, которые сейчас волнуют всех казахстанцев.

Он подчеркнул, что по ответам Касым-Жомарта Токаева видно: он в полной мере осознает причины и последствия проблем в этой сфере, отсюда и определение приоритетов для работы Правительства и акиматов: прежде всего необходимо предотвратить серьезные аварии и обеспечить бесперебойную работу систем отопления. Параллельно нужно решать задачи на перспективу: это введение новых мощностей, обновление инженерных сетей, развитие системы ЖКХ.

И здесь исполнительные власти в центре и на местах должны действовать согласованно, решительно и оперативно. Без этого проблемы не решить, считает депутат.

Бытовое насилие

Тотальная нетерпимость – так Глава государства обозначил отношение к нарушению закона, которое должно сформироваться в обществе. Это касается и бытового насилия. Касым-­Жомарт Токаев дал в интервью прямой ответ: он полностью поддерживает ужесточение наказания за подобные деяния.

При этом Президент отметил, что если в обществе не будет понимания, что насилие в любом его виде и проявлении полностью недопустимо, от поправок в закон не будет пользы.

Член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Унзила Шапак считает, что тотальная нетерпимость – это возмездие за любые неправомерные действия граждан. По ее мнению, обеспечение активного участия всех казахстанцев в профилактике правонарушений является ключевым условием формирования принципа «нулевой терпимости» к преступлениям.

«Каждый гражданин должен нести ответственность за установление правопорядка в нашей стране», – отметила она в своем посте.

Унзила Шапак обратила внимание: анализ международной прак­тики показывает, что в мире преобла­дают два ключевых подхода к профилактике домашнего насилия. Один из них – наказание, которое помогает разорвать порочный круг насилия путем прекращения отношений между конфликтующими сторонами и привлечения к ответственности виновного. Второй – восстановительный подход, ориентированный на урегулирование конфликта и поддержание семейных отношений.

«Часто это предполагает применение гражданско-правовых мер, социальных услуг в урегулировании конфликта, а также использование образовательных инструментов и программ психологической помощи, – отмечает Унзила Шапак. – Исходя из этого предполагается внедрение методов социально-психологической коррекции для профилактики преступлений, связанных с домашним насилием, увеличение числа кризисных центров, регулярно работающих по оказанию помощи женщинам и детям, в частности, в районных центрах и небольших населенных пунктах.

Также нужно укреплять потенциал центров поддержки семьи, включить целевые показатели по профилактике преступлений в отношении женщин и детей в планы развития муниципалитетов, создать специализированные подразделения по борьбе с домашним насилием путем привлечения в МВД как можно больше женщин-сотрудниц. И, конечно, совершенствовать трудовое законодательство с целью разъяснения понятия «сексуальные домогательства на рабочем месте» в соответствии с международным нормами и стандартами путем определения эффективных процедур подачи жалоб, средств правовой защиты и санкций».

Последовательность действий

Политические реформы – основа преобразований, происходящих в стране в последнее время. Без следования демократическим принципам невозможно эффективное развитие страны, уверены политологи.

Так, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента Никита Шаталов считает, что интервью Президента не только традиционное подведение итогов года, но и подтверждение его политических взглядов и планов.

«Важно не только говорить новое, но и повторять уже сказанное, дополняя при этом новыми деталями, которые объясняют и уточняют каж­дое событие и решение, – написал он в своем Telegram-канале.

Президент не скрывает, что сложившееся в 2019 году двоевластие было одной из предпосылок январских событий. По мнению депутата, экс-президент и его окружение совершили большую политическую ошибку: они попытались разделить базовую функцию – безопасность.

«Это в том числе было сделано и намеренно, и это усложнило координацию силовиков во время самих январских событий, – прокомментировал он. – После того, как кризис был преодолен, Президент неоднократно говорил о том, что политическая ответственность должна быть распределена на несколько акторов. Реформы были проведены именно для этого: нужно было усилить Парламент, воссоздать Конституционный суд, чтобы предотвратить любые потенциальные попытки узурпации власти».

Касым-Жомарт Токаев и сам не намерен нарушать свои обещания, считает Никита Шаталов: никаких «обнулений», досрочных выборов, продления полномочий не будет.

«Неотвратимость реформ начинается с последовательности самого первого лица. Выстроенная система сдержек и противовесов подкреплена волей самого Главы государства, который не будет принимать решения, касающиеся судьбы всей нации, без обсуждения с Парламентом и народом», – резюмировал он.

Секретарь Комитета по международным делам, обороне и безо­пасности Мажилиса Парламента Айдос Сарым тоже отметил: Касым-Жомарт Токаев дал однозначный и ясный ответ на досужие разговоры о том, что он теоретически может снова изменить Основной закон и пойти на новый срок.

«Глава государства отметил, что идею одного семилетнего срока он вынашивал много лет и впервые начал про это говорить в ходе закрытых дискуссий еще 15 лет назад, – напомнил Айдос Сарым. – И когда пришло время конституционных реформ, он эту идею предложил обществу. Идея было поддержана на референдуме. Теперь согласно 91-й статье Конституции норма об одном семилетнем сроке является неизменной, наряду с такими незыб­лемыми нормами, как национальный суверенитет и территориальная целостность государства».

О сроке президентских полномочий

Советник Президента РК Берик Уали прокомментировал опубликованную рядом зарубежных СМИ не соответствующую действительности информацию о сроке окончания президентских полномочий Касым-Жомарта Токаева в 2026 году.

«Вероятно, среди отдельных журналистов, не знакомых с нашими реалиями, возникло недопонимание ситуации. В действительности в интервью газете «Egemen Qazaqstan» Глава государства опровергает домыслы о якобы подготовке в

2026 году референдума с целью изменить Конституцию и принять участие в следующих выборах.

Как известно, Президент был избран на семилетний срок в ноябре 2022 года. Согласно Конституции, его полномочия истекут в ноябре 2029 года.

Более того, Касым-Жомарт Токаев сообщил, что и ранее предлагал ограничить президентские полномочия однократным семилетним сроком», – прокомментировал Берик Уали.