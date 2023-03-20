Главный день электоральной кампании

Большинство избирательных участков страны открылось в семь часов утра. В течение всего самого главного дня избирательной кампании в Центризбиркоме проходили брифинги, на которых озвучивались оперативные данные о ходе голосования. Они касались открытия участков, динамики явки избирателей и так далее.

Первые цифры были озвучены уже в 7.15 утра.

Согласно данным, представленным областными комиссиями, а также городов республиканского значения и столицы, к этому времени приступили к работе 8 272 участка по всей стране, а также 13 – при представительствах Рес­публики Казах­стан в 12 иностранных государствах.

На 92 избирательных участках, соглас­но принятым решениям территориальных комиссий, голосование началось в 6.00 часов утра.

– Кроме того, в соответствии с границами часовых поясов участки пяти регионов – Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областей – приступили к голосованию в восемь часов по времени столицы, – сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РК Константин Петров.

Всего голосование шло на 10 223 избирательных участках, в том числе 62 были открыты при представительствах Рес­публики Казахстан в 77 иностранных государствах.

В списки избирателей было включено 12 032 550 граждан. В общей сложности участковыми комиссиями по письменным заявлениям граждан выдано 12 765 открепительных удостоверений на право голосования по выборам депутатов Мажилиса Парламента, избираемых по партийным спискам.

Спустя час, согласно оперативным данным, к голосованию приступили все 10 146 участков по стране и 18 участков при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах. Еще 59 участков за рубежом открылись с учетом разницы часовых поясов.

О явке граждан на 10.10 доложил член Центральной избирательной комиссии РК Шавхат Утемисов. Он отметил, что к этому времени бюллетени успели получить 14,21% от общего количества граждан, включенных в списки.

Самая высокая явка с раннего утра наблюдалась в Жамбылской области – 16,54%. Также в числе лидеров Павлодарская область – 16,49%, области Улытау – 16,38%, Карагандинская – 16,31%, Костанайская – 16,23%, Восточно-Казахстанская – 16,11%.

По области Абай к этому часу проголосовали 15,13% избирателей, по Акмолинской области – 15,61%, по Актюбинской – 12,44%, по Алматинской – 15,32%, по Атырауской – 12,94%, по Западно-Казахстанской – 12,96%, по области Жетысу – 15,93%.

В Кызылординской области на избирательные участки пришли 12,64% голосующих, в Мангистауской – 12,36%, в Северо-Казахстанской – 15,93%, в Туркестанской – 15,62%. К десяти часам воспользоваться избирательным правом успели 13,58% избирателей Астаны, 12,57% – Шымкента, и 8,51% алматинских жителей, наделенных правом голоса.

Согласно данным на 12.10 часов бюллетени получили 30,65% от общего количества граждан, включенных в списки.

В том числе, как проинформировала член ЦИК Сабила Мустафина, по области Абай проголосовали 33,58%, по Акмолинской области – 33,63%, Актюбинской – 33,18%, Алматинской– 34,41%, Атырауской – 30,66%, Западно-Казахстанской – 33,61%, Жамбылской – 35,82%.

В области Жетысу к этому времени проголосовали 33,15% избирателей, в Карагандинской – 34,19%, Костанайской – 37,39%, Кызылординской – 32,78%, Мангистауской – 32,43%, Павлодарской – 34,26%, Северо-Казахстанской– 32,81%. В Туркестанской области на избирательные участки пришли 38,29% жителей, включенных в списки, в области Улытау – 34,61%, в Восточно-Казахстанской области – 34,16%, в Астане – 23,35%, Алматы – 11,25%, Шымкенте– 19,63%.

К обеду активность избирателей возросла. Согласно данным участковых комиссий, к 14.10 явка составила уже 46,84%, то есть электоральным правом к этому часу воспользовалась примерно половина избирателей.

В лидерах по явке к этому часу оказались Костанайская – 62,36%, Восточно-Казахстанская – 58,69% и Жамбылская – 58,32% – области. В большинстве регионов показатели сложились примерно на одном уровне: по области Абай – 52,28%, Акмолинской области – 52,12%, Актюбинской– 51,28%, Алматинской – 52,13%, Западно-Казахстанской – 55,14%, по области Жетысу – 52,41%, Карагандинской– 56,97%, Кызылординской – 54,31%, Мангистауской –49,18%, Павлодарской – 51,24%, Северо-Казахстанской – 49,68%, Туркестанской – 48,37%, области Улытау –52,29%.

Более низкую динамику избирательной активности показали Атырауская область – 36,15%, города Астана – 33,65% и Шымкент – 35,61%. Наименьшее число проголосовавших к этому часу было в Алматы – 15,38% избирателей, включенных в списки.

По состоянию на 16.10 часов по всей стране проголосовали уже более половины избирателей: явка сложилась на уровне 51,98% от общего количества граждан, включенных в списки.

В том числе в области Абай бюллетени получили 55,23% избирателей, Акмолинской области – 58,96%, Актюбинской – 56,32%, Алматинской – 59,45%, Атырауской – 48,15%, Западно-Казахстан­ской – 58,61%, Жамбылской – 64,78%, в области Жетысу – 54,82%, Карагандинской – 58,21%, Костанайской – 64,81%, Кызылординской – 64,95%, Мангистауской – 53,84%, Павлодарской – 58,43%, Северо-Казахстанской – 63,66%, Туркестанский – 49,14%, Восточно-Казахстанской – 63,09%, в области Улытау – 58,26%.

В Астане доля проголосовавших достиг­ла 38,57%, в Алматы – 19,14%, в Шымкенте – 42,31%.

Спустя час цифра явки изменилась незначительно: 53,11% – такова активность избирателей на 18 часов 10 минут.

Член Центризбиркома Асылбек Смагулов доложил, что по области Абай проголосовали уже 56,14% жителей, включенных в списки, в Акмолинской области – 59,49%, Актюбинской – 56,88%, Алматинской – 59,74%, Атырауской – 49,19%, Западно-Казахстанской – 58,81%, Жамбылской – 65%, в области Жетысу – 55,07%.

В Карагандинской области показатель избирательной активности составил 58,85%, Костанайской – 65%, Кызыл­ординской – 65,70%, Мангистауской – 54,04%, Павлодарской – 58,61%, Северо-Казахстанской – 64,46%, Туркестанской – 51,07%, Восточно-Казахстанской – 63,63%, области Улытау – 58,63%, в Астане – 40,94%, Алматы – 22,95%, Шымкенте – 43,89%.

О результатах голосования на участках, расположенных за рубежом, на брифинге в ЦИК рассказал заместитель министра иностранных дел Роман Василенко.

– Внеочередные выборы депутатов Парламента подходят к концу. Казахстан, как ответственный член мирового сообщества, пригласил к участию международных наблюдателей, заинтересованных в проведении выборов в соответствии с международными стандартами, – отметил он, добавив, что общее число иностранных наблюдателей, аккредитованных 12-ю меж­дународными организациями и 41-м иностранным государством, составило 793 человека.

Кроме того, в наблюдении и освещении выборов в Казахстане принимают участие 236 иностранных журналистов. В городах Астана и Алматы открыты центры содействия международным наблюдателям и представителям зарубежных СМИ, которые обеспечены всем необходимым для работы.

За границей сейчас находятся 12 016 казахстанских избирателей. В день голосования они пришли на участки, чтобы воспользоваться своим конституционным правом голоса, несмотря на то, что находятся далеко от родины.

Участки за рубежом открывались и закрывались по местному времени. По состоянию на 19.00 часов 19 марта за рубежом завершили работу 11участковых избирательных комиссий (Сеул, Токио, Пекин, Сингапур, Куала-Лумпур, Улан-Батор, Гонконг, Шанхай, Бангкок, Джакарта и Ханой), и в целом проголосовали более 5 070 граждан Казахстана, что составляет 41,8%.

Работу на этот час продолжали 66 участков. Последним голосование за рубежом завершилось на избирательном участке в Сан-Франциско – он закрылся 20 марта в 9.00 часов утра по времени Астаны.

Согласно данным, представленным комиссиями, к восьми часам вечера в день голосования бюллетени были выданы 54,09% от общего количества граждан, включенных в списки.

В том числе по области Абай – 57,02%, по Акмолинской области – 60,01%, Актюбинской – 57,45%, Алматинской – 60,03%, Атырауской– 50,22%, Западно-Казахстан­ ской – 59,01%, Жамбылской – 65,21%, по области Жетысу –55,32%.

Как проинформировал секретарь ЦИК Мухтар Ерман, в Карагандинской облас­ти на избирательные участки пришли 59,48% избирателей, в Костанайской – 65,10%, Кызылординской – 66,46%, Мангистау­ской – 54,08%, Павлодарской – 58,68%, Северо-Казахстанской – 65,25%, Туркестанской – 53,01%, Восточно-Казахстанской –64,15%, в области Улытау – 58,99%.

В Астане проголосовали 42,91%, Алматы – 25,82% и в Шымкенте – 45,46% внесенных в списки граждан.

На избирательных участках страны голосование завершилось в восемь часов вечера. Об этом на итоговом брифинге в Центризбиркоме сообщил заместитель председателя ЦИК Константин Петров.

– В соответствии с границами часовых поясов на территории республики в пяти регионах – Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областях – голосование было завершено в девять часов вечера по времени столицы,– пояснил он.

Согласно данным, представленным комиссиями, по состоянию на 22.10 часов времени столицы бюллетени получили 54,19% от общего количества граждан, включенных в списки.

В частности, по области Абай – 57,02%, Акмолинской области – 60,01%, Актюбинской – 58,00%, Алматинской – 60,03%, Атырауской – 51,23%, Западно-Казахстан­ской – 59,20%, Жамбылской – 65,21%, области Жетысу – 55,32%. По Карагандинской области показатель избирательной активности составил 59,48%, Костанайской – 65,10%, Кызылординской – 67,21%, Мангистауской – 54,10%, Павлодарской – 58,68%, Северо-Казахстанской – 65,25%, Туркестанской – 53,01%, Восточно-Казахстанской – 64,15%, по области Улытау – 58,99%.

В Астане явка составила 42,91%, в Шымкенте – 45,46%. Самая низкая явка сложилась в Алматы – 25,82% от числа избирателей, включенных в списки.