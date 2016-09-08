​Главный критерий защиты

604
Инеш БЕРЖАНОВА

В работе «круглого стола» по заданной теме принимали участие представители Администрации Президента, депутаты Парламента, члены Конс­титуционного, а также Высшего судебного советов, судьи, представители международных организаций и НПО.

Как отметил в приветственном слове председатель Верховного суда РК Кайрат Мами, основы каждого государства строятся на справедливости закона и справедливости суда.

– Справедливость и правосудие – это синонимы, – сказал К. Мами. – Справедливость судебных решений – критерий, по которому общество оценивает качество правосудия, а уважение к суду – это в первую очередь уважение к государственной власти.

При этом всегда существует тонкая грань между законностью и реальной справедливостью. И как подчеркнул заместитель руководителя Администрации Президента РК Марат Бекетаев, вопросы качества отправления правосудия приобретают в связи с этим сегодня особую актуальность. Общество должно стремиться к тому, чтобы суды ассоциировались у населения исключительно со справедливостью.

Презентуя проект, Генеральный прокурор Жакип Асанов, в свою очередь, заметил, что основная цель предполагаемых нововведений – найти и устранить нормы, вынуждающие принимать решения строго по закону, но вместе с тем являющиеся явно не логичными, не справедливыми.

По его словам, необходимо внедрить также принцип процессуальной активности суда. Поскольку по гражданским делам судьи освобождены от сбора доказательств.

– Судья втиснут в узкие рамки процесса. Он не может переступать через требования закона, даже если это противоречит нравственным принципам, – сообщил Ж. Асанов. – Пришло время сломать эту догму.

Кстати, проект преду­сматривает активное участие граждан в его реализации через открытые форумы на сайтах Генеральной прокуратуры и Верховного суда.

Предложил Ж. Асанов также внедрить в Казахстане и механизм проверки «чистоты сделок», чтобы оградить человека от мошенничества. Чтобы любой гражданин мог быть уверенным в том, что он покупает «чистые» дом, машину, земельный участок. При этом реальным препятствием для мошенников, по мнению Генпрокурора, может стать расширение перечня сделок в обязательном порядке, удостоверяемых нотариу­сом.

В завершение «круглого стола» участники приняли рекомендации, в соответствии с которыми предполагается создать межведомственную рабочую группу из числа судей и работников аппарата Верховного суда, а также Генеральной прокуратуры. Эта группа рассмотрит вопросы по устранению противоречий между законностью и справедливостью посредством совершенствования законодательства, обеспечения единообразия судебной практики при вынесении судебных актов, проведения обобщений и принятия нормативных постановлений Верховного суда, использования модуля «Судебная правоприменительная практика», размещенного на внутреннем портале Верховного суда, популяризации примирительных процедур. 

Сегодня – День спорта

