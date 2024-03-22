Главный праздник весны отметили в ЮНЕСКО

Свежий выпуск
27
Лилия Сыздыкова

Ежегодное торжественное мероприятие в Париже организовали 12 стран, где Наурыз мейрамы
отмечают особенно масштабно

Мероприятие в штаб-квартире ЮНЕСКО проходило при координации Постоянного представительства Казах­стана при международных организациях в Париже. Участие в нем приняла генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле. С приветствиями высту­пили президент Генеральной конференции ЮНЕСКО Симона-Мирела Микулеску, первый заместитель генерального директора организации Син Цюй, аккредитованные при ЮНЕСКО дипломатические миссии государств-членов.

Гости подчеркнули важность Наурыз мейрамы, отметив, что этот праздник является достоя­нием всего человечества и отражает общее наследие обширного региона с древними культурными традициями.

Постоянный представитель Казахстана при ЮНЕСКО Аскар Абдрахманов, выступивший от имени 12 стран, организовавших мероприятие, отметил, что Нау­рыз мейрамы объединяет вокруг общих ценностей людей мира и доброй воли, невзирая на религиозные, этнические или языковые различия.

– По всему миру Наурыз приносит перерождение не только в природе, но и в наших душах, символизируя неизбежную победу тепла над холодом, светлого над темным, надежды и любви над отчаянием и ненавистью, – подчеркнул казахский дипломат.

Многие отметили совпадение Нау­рыза со священным для мусульман месяцем Рамазан, что отражает взаи­мовлияние и синергию различных культурных и духовных традиций, ценностей взаимоуважения и солидарности.

Для гостей было организовано угощение, сос­тоящее из праздничных национальных блюд, в том числе казахской кухни, а также концерт.

По информации МИД РК, в декабре 2024 года Межправительственный комитет ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия на своей очередной сессии в Парагвае рассмотрит обновленную номинацию «Наурыз» для внесения ее в Реп­резентативный список нематериального культурного наследия человечества от имени уже 13 стран: Азербайджана, Афганистана, Индии, Ирана, Ирака, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, а также Монголии, которая подала официальную заявку на присоединение к данной номинации с учетом масштабного празднования Наурыза в этой стране этническими казахами.

#Наурыз #праздник #ЮНЕСКО

Популярное

Все
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
Покажи свои украшения, и я скажу, кто ты
Как у моей бабушки появилась немецкая дочь Ира
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
Мы всю свою жизнь учимся смешивать краски
И жент, и курт «оделись» в шоколад
Сказ про то, как кумыс в мороженое превратился
Первый весенний гром – радость в дом
Главный праздник весны отметили в ЮНЕСКО
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Главное – с любовью!
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
КГА прокомментировал ситуацию в аэропорту Алматы
Ауызашар от имени президента провели для участников Национального курултая
Пять главных социальных зол среди казахстанцев обозначил президент
Президент предложил изменить герб Казахстана
Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества
Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая
Бектенов встретился с премьером и президентом Узбекистана
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Экспертную платформу Taldau Talks презентовали в столице
Маулен Ашимбаев: Для реализации идей президента нам нужна солидарность и личная заинтересованность
Антикор запустил пилотные проекты по «окрашиванию денег»
Препарат против болезней сердца и почек от «АстраЗенека» будут выпускать в Казахстане
Миссия выполнима: казахские миротворцы прибыли на Голанские высоты
Сенатор Бекназаров: Президент на курултае обозначил шаги по дальнейшему развитию общества
Умер бизнесмен Бахыт Ибрагим
Вопиющим мракобесием назвал Токаев практику похищения невест
SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников
Столичные автобусы будут курсировать на Наурыз по расписанию выходных дней
Казахстан нацелен завоевать 80 лицензий на Олимпиаду
Академия наук: миссия выполнима
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Судьба сильной женщины
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
Откуда берет корни название города Костанай
Доверие основывается на справедливости
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь

Читайте также

Доверяй, но проверяй
Кюи звучат на пяти континентах
Включат не всех
Для личностного роста

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]