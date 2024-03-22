Главный праздник весны отметили в ЮНЕСКО

Мероприятие в штаб-квартире ЮНЕСКО проходило при координации Постоянного представительства Казах­стана при международных организациях в Париже. Участие в нем приняла генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле. С приветствиями высту­пили президент Генеральной конференции ЮНЕСКО Симона-Мирела Микулеску, первый заместитель генерального директора организации Син Цюй, аккредитованные при ЮНЕСКО дипломатические миссии государств-членов.

Гости подчеркнули важность Наурыз мейрамы, отметив, что этот праздник является достоя­нием всего человечества и отражает общее наследие обширного региона с древними культурными традициями.

Постоянный представитель Казахстана при ЮНЕСКО Аскар Абдрахманов, выступивший от имени 12 стран, организовавших мероприятие, отметил, что Нау­рыз мейрамы объединяет вокруг общих ценностей людей мира и доброй воли, невзирая на религиозные, этнические или языковые различия.

– По всему миру Наурыз приносит перерождение не только в природе, но и в наших душах, символизируя неизбежную победу тепла над холодом, светлого над темным, надежды и любви над отчаянием и ненавистью, – подчеркнул казахский дипломат.

Многие отметили совпадение Нау­рыза со священным для мусульман месяцем Рамазан, что отражает взаи­мовлияние и синергию различных культурных и духовных традиций, ценностей взаимоуважения и солидарности.

Для гостей было организовано угощение, сос­тоящее из праздничных национальных блюд, в том числе казахской кухни, а также концерт.

По информации МИД РК, в декабре 2024 года Межправительственный комитет ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия на своей очередной сессии в Парагвае рассмотрит обновленную номинацию «Наурыз» для внесения ее в Реп­резентативный список нематериального культурного наследия человечества от имени уже 13 стран: Азербайджана, Афганистана, Индии, Ирана, Ирака, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, а также Монголии, которая подала официальную заявку на присоединение к данной номинации с учетом масштабного празднования Наурыза в этой стране этническими казахами.