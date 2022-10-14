Фото пресс-службы Президента РК
Президент , Международное сотрудничество , Политика , Культура

Главы стран СНГ подписали заявление о развитии сотрудничества в области культуры

Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета глав государств – участников СНГ в расширенном составе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

В саммите также приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, а также председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев и председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.

Глава государства отметил, что сегодняшнее мероприятие стало первым полноценным саммитом СНГ в очном формате после пандемии COVID-19.

"В узком составе мы весьма продуктивно обменялись мнениями по самым актуальным вопросам нашего дальнейшего сотрудничества, наметили главные приоритеты развития Содружества Независимых государств. Хочу отметить, что это первый полноценный саммит СНГ в очном формате после COVID-19. Это, в принципе, радостное событие, что мы вновь собрались здесь, в нашей столице", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Главы государств договорились сразу перейти к процедуре подписания официальных документов.

"Пока идет подписание необходимых документов, я бы хотел объявить, что в узком формате мы обсуждали вопрос о переименовании должности Исполнительного секретаря СНГ в должность Генерального секретаря СНГ. Выступая по этому вопросу, я высказал такое предложение. Вчера мы приняли решение о переименовании должности Исполнительного секретаря СВМДА в должность Генерального секретаря. Ранее должность Исполнительного секретаря ШОС была также переименована в должность Генерального секретаря. В принципе, это имеет значение для повышения статусности должности руководителя исполнительного органа", – сообщил президент Казахстана.

Подводя итоги заседания, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул результативность состоявшегося саммита.

"Процедура подписания документов завершена. Таким образом, мы имеем все основания заявить, что наше заседание было результативным. Тем более, что, кроме принятия документов, главы делегаций провели, на мой взгляд, очень полезную дискуссию по широкому спектру многопланового взаимодействия в рамках СНГ, а также по международной повестке дня. Высказанные при этом конструктивные предложения, наряду с рассмотренными документами, несомненно, послужат дальнейшему развитию и совершенствованию сотрудничества на пространстве СНГ, что, безусловно, отвечает нашим общим целям. В заключение выражаю благодарность сотрудникам Исполкома СНГ, нашим экспертам, всем органам Содружества, принимавшим непосредственное участие в подготовке и проведении заседания Совета глав государств", – заключил глава государства.

На расширенном заседании также выступили Сергей Лебедев и Валентина Матвиенко.

Председатель Совета глав государств СНГ, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил Грамоту Содружества Независимых Государств председателю Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» Радику Батыршину.

По итогам заседания главы государств – участников СНГ подписали заявление о развитии сотрудничества в области культуры.

Также был принят ряд документов, направленных на дальнейшее развитие Содружества.

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