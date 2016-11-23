Еркин ТУКУМОВ, заведующий Аналитическим отделом Совета безопасности РК
В отличие от кризисов прошлого века, когда сравнительно краткосрочные периоды турбулентности и спада сменялись периодами стабильности и роста, сегодняшняя нестабильность стала устойчивым трендом. МВФ, Всемирный банк и другие международные организации в своих докладах уверенно предсказывают нестабильность на сырьевых и финансовых рынках.
Stratfor в своем политическом прогнозе на ближайшее десятилетие широко использует эпитеты «непредсказуемый», «неустойчивый» и «нестабильный». В лексикон политиков и экспертов вошел термин «новая нормальность», которым начали обозначать сначала аномально низкий экономический рост, а затем – и все прочие аномалии.
Системный экономический и финансовый кризис, неспособность существующих институтов глобального управления к реформам с учетом новых реалий ускоряет процесс создания новых, альтернативных институтов.
Регионализация, которая прежде была этапом на пути построения глобального и взаимозависимого мира, сегодня воспринимается как альтернатива мировому порядку. Геополитическое соперничество, отягощенное отсутствием понимания между ключевыми игроками, подрывает мировую экономическую систему. Взаимная зависимость государств, некогда считавшаяся важным фактором предотвращения конфликтов между ними, стала рассматриваться в качестве угрозы.
Хотя на международных саммитах государства всего мира призывали к развитию сотрудничества, в практической политике возобладал курс на протекционизм. Политика «количественного смягчения» в США вызвала цепную реакцию по всему миру. Взаимная девальвация стала новым инструментом защиты национальных экономик.
Не случайно в своем Послании народу «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие» Глава государства, говоря о вызовах, выделил нестабильность мировых рынков. В условиях сильной экономической турбулентности и сохранения геополитической неопределенности возрастает значение стратегического планирования социально-экономического развития государства. Стратегия «Казахстан-2030» позволила не только поставить перед государством и обществом комплекс взаимосвязанных и реалистичных целей и задач, но и с минимальными потерями пройти через ряд глобальных кризисов.
В своем Послании Президент отметил: «Нынешний глобальный кризис не свалился неожиданно нам на голову. Я неоднократно говорил, что новая волна практически неизбежна. В этот раз Казахстан впервые применяет упреждающую антикризисную стратегию». Эта стратегия включает реализацию Программы индустриально-инновационного развития, то есть создания экономики, независимой от сырьевых ресурсов, программу инфраструктурного развития «Нұрлы жол», а также «100 конкретных шагов по реализации Пяти институциональных реформ».
Одним из элементов «новой нормальности» стала гипертрофированная чувствительность мировых рынков к политическим событиям. В июне обвал (впрочем, непродолжительный) вызвал «брексит», в ноябре рынки лихорадило от победы на выборах Дональда Трампа. Однако повышенная волатильность рынков сформировалась под воздействием политической нестабильности глобального характера. Продолжается размывание основ мирового порядка и ослабление институтов ООН, что осложняет урегулирование конфликтов на основе международного права. Применение или угроза применения военной силы становятся «новой нормальностью» в политике ведущих государств. Это вынуждает другие страны принимать повышенные меры по обеспечению своей безопасности.
Увеличилось число государств, создающих и использующих радикальные организации для продвижения своих интересов. Это привело к полному разрушению государственности в ряде стран и развалу региональных моделей безопасности. Прямыми следствиями этих процессов стали рост международного терроризма и кризис беженцев. Причем их последствия для «развивающихся стран» намного трагичнее и опаснее, чем для Европы, хотя международные СМИ уделяют им меньше внимания.
В своем Послании Президент, указав на все эти риски и угрозы, заявил: «Вызовам новой глобальной реальности мы должны противопоставить целостную стратегию действий на основе наших реальных возможностей». Стратегическая основа будущего развития человечества без войн и конфликтов была изложена в манифесте «Мир. XXI век», озвученном Главой государства 31 марта нынешнего года в Вашингтоне. Она включает в себя последовательное движение к миру, свободному от ядерного и других видов оружия массового уничтожения. Президент призвал принять глобальные решения, запрещающие размещение смертоносных вооружений в космическом пространстве, на дне и в нейтральных водах Мирового океана, Арктике.
Важно разработать и принять обязательные для исполнения международные документы по запрещению использования научных открытий для создания новых видов оружия массового уничтожения. Глава государства призвал к отказу от военных блоков, угрожающих глобальной безопасности и препятствующих широкому международному сотрудничеству.
Геополитическая реальность заключается в том, подчеркнул он, что если существует хотя бы один крупный военный блок, то неизбежным будет формирование его антипода. Тем самым ситуация противостояния может клонироваться бесконечно как в отдельных регионах, так и на всем глобальном пространстве. Нурсултан Назарбаев предложил противопоставить военным блокам Глобальную коалицию государств за мир, стабильность, доверие и безопасность под эгидой ООН. Всеобщей задачей ближайшего десятилетия должно стать прекращение войн и конфликтов в Афганистане, Ираке, Йемене, Ливии и Сирии, на востоке Украины и палестино-израильского противостояния.
В Манифесте «Мир. XXI век» подчеркивается важность адаптации к новым историческим условиям международного разоруженческого процесса. Недальновидный слом прежних договорных ограничений по противоракетным системам и обычным вооружениям привел к милитаризации политического пространства Евразии.
Выступая 15 ноября на втором заседании Астанинского клуба, Нурсултан Назарбаев вновь указал на то, что в условиях глобальной нестабильности возрастают роль и значение стратегического планирования.
«Я убежден, шаг за шагом используя потенциал диалога и переговоров, мир сможет решить любые проблемы, преодолеть противоречия, выработать общую стратегию глобального развития на весь XXI век», – заявил он.
В следующем году практическая работа по объединению усилий мирового сообщества вокруг вопросов глобальной безопасности, ядерного разоружения, нераспространения оружия массового уничтожения и развития будет проводиться Казахстаном уже с позиций непостоянного члена Совета Безопасности ООН.