Статьи Глобальная нестабильность – риски и вызовы Еркин ТУКУМОВ, заведующий Аналитическим отделом Совета безопасности РК

В отличие от кризисов прошлого века, когда сравнительно краткосрочные периоды турбулентности и спада сменялись периодами стабильности и роста, сегодняшняя нестабильность стала устойчивым трендом. МВФ, Всемирный банк и другие международные организации в своих докладах уверенно предсказывают нестабильность на сырьевых и финансовых рынках.



Stratfor в своем политическом прогнозе на ближайшее десятилетие широко использует эпитеты «непредсказуемый», «не­устойчивый» и «нестабильный». В лексикон политиков и экспертов вошел термин «новая нормальность», которым начали обозначать сначала аномально низкий экономический рост, а затем – и все прочие аномалии.



Системный экономический и финансовый кризис, неспособность существующих институтов глобального управления к реформам с учетом новых реалий ускоряет процесс создания новых, альтернативных институтов.



Регионализация, которая прежде была этапом на пути построения глобального и взаимозависимого мира, сегодня воспринимается как альтернатива мировому порядку. Гео­политическое соперничество, отягощенное отсутствием понимания между ключевыми игроками, подрывает мировую экономическую систему. Взаимная зависимость государств, некогда считавшаяся важным фактором предотвращения конфликтов между ними, стала рассматриваться в качест­ве угрозы.



Хотя на международных саммитах государства всего мира призывали к развитию сотрудничества, в практической политике возобладал курс на протекционизм. Политика «количественного смягчения» в США вызвала цепную реакцию по всему миру. Взаимная девальвация стала новым инструментом защиты национальных экономик.



Не случайно в своем Послании народу «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие» Глава государства, говоря о вызовах, выделил нестабильность мировых рынков. В условиях сильной экономической турбулентности и сохранения геополитической неопределенности возрастает значение стратегического планирования социально-экономического развития государства. Стратегия «Казахстан-2030» позволила не только поставить перед государством и обществом комплекс взаимосвязанных и реалистичных целей и задач, но и с минимальными потерями пройти через ряд глобальных кризисов.



В своем Послании Президент­ отметил: «Нынешний глобальный кризис не свалился не­ожиданно нам на голову. Я не­однократно говорил, что новая волна практически неизбежна. В этот раз Казахстан впервые применяет упреждающую антикризисную стратегию». Эта стратегия включает реа­лизацию Программы индуст­риально-инновационного развития, то есть создания экономики, независимой от сырьевых ресурсов, программу инфраструктурного развития «Нұрлы жол», а также «100 конкретных шагов по реа­лизации Пяти институциональных реформ».



Одним из элементов «новой нормальности» стала гипертрофированная чувствительность мировых рынков к политическим событиям. В июне обвал (впрочем, непродолжительный) вызвал «брексит», в ноябре рынки лихорадило от победы на выборах Дональда Трампа. Однако повышенная волатильность рынков сформировалась под воздействием политической нестабильности глобального характера. Продолжается размывание основ мирового порядка и ослабление институтов ООН, что осложняет урегулирование конфликтов на основе международного права. Применение или угроза применения военной силы становятся «новой нормальностью» в политике ведущих государств. Это вынуждает другие страны принимать повышенные меры по обеспечению своей безопас­ности.



Увеличилось число государств, создающих и использующих радикальные организации для продвижения своих интересов. Это привело к полному разрушению государственности в ряде стран и развалу региональных моделей безопас­ности. Прямыми следствиями этих процессов стали рост международного терроризма и кризис беженцев. Причем их последствия для «развивающихся стран» намного трагичнее и опаснее, чем для Европы, хотя международные СМИ уделяют им меньше внимания.



В своем Послании Президент, указав на все эти риски и угрозы, заявил: «Вызовам новой глобальной реальности мы должны противопоставить целостную стратегию действий на основе наших реальных возможнос­тей». Стратегическая основа будущего развития человечества без войн и конфликтов была изложена в манифесте «Мир. XXI век», озву­ченном Главой государства 31 марта нынешнего года в Вашингтоне. Она включает в себя последовательное движение к миру, свободному от ядерного и других видов оружия массового уничтожения. Президент призвал принять глобальные решения, запрещаю­щие размещение смертоносных вооружений в космическом пространстве, на дне и в нейтральных водах Мирового океа­на, Арктике.



Важно разработать и принять обязательные для исполнения международные документы по запрещению использования научных открытий для создания новых видов оружия массового уничтожения. Глава государства призвал к отказу от военных блоков, угрожающих глобальной безопасности и препятствующих широкому международному сотрудничеству.



Геополитическая реальность заключается в том, подчеркнул он, что если существует хотя бы один крупный военный блок, то неизбежным будет формирование его антипода. Тем самым ситуация противостояния может клонироваться бесконечно как в отдельных регионах, так и на всем глобальном пространстве. Нурсултан ­Назарбаев предложил противопоставить военным блокам Глобальную коалицию государств за мир, стабильность, доверие и безопасность под эгидой ООН. Всеобщей задачей ближайшего десятилетия должно стать прекращение войн и конфликтов в Афганистане, Ираке, Йемене, Ливии и Сирии, на востоке Украины и палестино-израильского противостояния.



В Манифесте «Мир. XXI век» подчеркивается важность адаптации к новым историческим условиям международного разоруженческого процесса. Недальновидный слом прежних договорных ограничений по противоракетным системам и обычным вооружениям привел к милитаризации политического пространства Евразии.



Выступая 15 ноября на втором заседании Астанинского клуба, Нурсултан Назарбаев вновь указал на то, что в условиях глобальной нестабильнос­ти возрастают роль и значение стратегического планирования.



«Я убежден, шаг за шагом используя потенциал диалога и переговоров, мир сможет решить любые проблемы, преодолеть противоречия, выработать общую стратегию глобального развития на весь XXI век», – заявил он.



В следующем году практическая работа по объединению усилий мирового сообщества вокруг вопросов глобальной безопасности, ядерного разоружения, нераспространения оружия массового уничтожения и развития будет проводиться Казахстаном уже с позиций непостоянного члена Совета Безопасности ООН.

