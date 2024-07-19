Глобальный сбой произошел в работе банков и авиакомпаний

В США, Германии, Австралии и других странах сообщают о глобальном техническом сбое, из-за которого массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании

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По информации телеканала ABC, технический сбой в Австралии является частью технических проблем, с которыми сталкиваются сегодня компании и учреждения по всему миру, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Техническая проблема, как сообщает ABC, связана с американской фирмой по кибербезопасности CrowdStrike. В Австралии она привела к сбоям в работе ноутбуков Microsoft - многие устройства произвольно перезагружались и отображали сообщение об ошибке на синем экране.

«Глобальный сбой затронул множество австралийских компаний и правительственных учреждений… Отключение затронуло операторов связи, веб-сайты средств массовой информации, банки и авиакомпании, а также, как полагают, повлияло на серверы», - уточняет телеканал, который сам оказался жертвой сбоев в стране.

По данным австралийской газеты WA Today, платежные системы, в том числе и Apple Pay, также пострадали из-за сбоя.

По данным ABC, предполагается, что причиной сбоя стало обновление программного обеспечения от CrowdStrike, выпущенное ранее на этой неделе.

Аэропорты Испании также столкнулись с «инцидентом в компьютерной системе», сообщила в соцсети X компания-оператор Aena, занимающаяся управлением аэропортов.

«В связи с инцидентом в компьютерной системе в системах Aena и аэропортах Испании наблюдаются изменения (в работе), что может привести к задержкам. Мы работаем над тем, чтобы решить эту проблему как можно скорее», - сообщается на странице Aena.

Авиакомпания American Airlines запретила взлет для всех своих самолетов из-за проблемы с коммуникацией, следует из данных на сайте управления гражданской авиации США (FAA).

Еще три авиакомпании США – United Airlines, Delta Airlines и Allegiant Airlines – приостановили полеты из-за проблемы со связью, сообщается на сайте управления гражданской авиации США.

Телеканал CNN сообщает, что из-за сбоя программного обеспечения Microsoft авиакомпании Frontier пришлось приостановить отправления своих самолетов на всей территории США, был отменен 131 рейс, еще 223 были задержаны. Однако, как отмечает телеканал, некоторые компании, в том числе American Airlines, заявляли, что сбой их не затронул.

American Airlines - национальная авиакомпания США со штаб-квартирой в Форт-Уэрт, штат Техас. Выполняет рейсы по более чем 350 направлениям в 60 странах.