Глубинка становится ближе Итоги года 25 декабря 2024 г. 2:03 81 Наталья Денисова собственный корреспондент по области Жетiсу Как рассказали в пресс-службе акима области Жетысу, дорога от отдаленного села Копбирлик до райцентра Уштобе не видела ремонта 30 лет. И вот теперь поэтапно она приведена в порядок. фото Жениса Ыскабая – Общая ее протяженность от Уштобе через Алмалы до Копбирлика – 176 километров, стоимость дорожно-ремонтных работ составила свыше 4,9 миллиарда тенге, – сообщил руководитель областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Галымжан Дарибаев. – Трасса отнесена к третьей категории с шириной проезжей части в семь метров. Оценил итоги дорожного ремонта и аким области Жетысу Бейбит Исабаев, встречавшийся в Копбирлике с его жителями. – На одной из наших предыдущих встреч вы просили отремонтировать дорогу от Копбирлика до райцентра, – напомнил глава региона. – В связи с этим областным акиматом были приняты соответствующие меры. На сегодня ремонт полностью завершен. #аким #ремонт #дорога #область Жетысу