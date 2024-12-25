Глубинка становится ближе

– Общая ее протяженность от Уштобе через Алмалы до Копбирлика – 176 километров, стоимость дорожно-ремонтных работ составила свыше 4,9 миллиарда тенге, – сообщил руководитель областного управления пассажирского транс­порта и автомобильных дорог Галымжан Дарибаев. – Трасса отнесена к третьей категории с шириной проезжей части в семь метров.

Оценил итоги дорожного ремонта и аким области Жетысу Бейбит Исабаев, встречавшийся в Копбирлике с его жителями.

– На одной из наших предыдущих встреч вы просили отремонтировать дорогу от Копбирлика до райцентра, – напомнил глава региона. – В связи с этим областным акиматом были приняты соответствующие меры. На сегодня ремонт полностью завершен.