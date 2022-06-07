Колонка обозревателей
Глубокое реформирование
Кирилл Пяртель

Казахстан встречает новую неделю после референдума. Необходимость перехода к президентской республике с сильным Парламентом поддержана народом. И это тот случай, когда результат достигнут, но работа только начинается. И это не лотерея, где итог никак не зависит от участников.

Референдум на самом деле получился интересным. Дело не в явке и проценте поддержавших поправки. Иначе выглядела агитация, другой казалась мотивация участников – от простых пенсионеров до наблюдателей, работавших на участках.

Возможность действительно не только наблюдать, но и принимать непосредственное участие в таких изменениях дорогого стоит. И сложно с какой-то долей вероятности спрог­нозировать даже не качество, а финальный облик всех преобразований. Как минимум есть стойкое ощущение, что сегодня можно изменить все, и изменить в лучшую сторону. И чем больше это похоже на эволюцию, без революционных потрясений, тем больше веры в положительный итог.

Кстати, об изменениях. Организация Объединенных Наций удовлетворила прошение Турции изменить название респуб­лики на иностранных языках в официальных документах. Турция в официальных документах теперь не Turkey,а Türkiye. Анкара задумала изменить название страны из-за неблагозвучности. В переводе с английского языка слово turkey означает «индейка». Но, как уверяют сторонники реформы, дело даже не в английском, а в возможности перезапустить бренд страны, наладить контакты с мировым сообществом и получить экономическую выгоду. Среди международных примеров недавнего времени – новые названия для столицы Таиланда, Китая и Мьянмы. В общем, даже здесь можно оставаться в тренде.

Менять историю и даже ограничивать ее – обычное дело. Особенно если речь идет об истории кредитной. Влезть в долги сегодня стало так просто, что этим стали пользоваться мошенники. Более 500 казахстанцев сегодня добровольно ограничили доступ к своей кредитной истории. Именно для того, чтобы за них кредит не взял кто-то другой.

Что характерно, услуга платная. И это в какой-то мере тоже смахивает на обман… Чтобы заблокировать себя, нужно иметь ЭЦП, Интернет и 400 тенге. Пос­ле подписки на услугу кредитные организации уже не смогут оформить сделку. Если это проблема столь актуальна и услуга востребована, почему она платная? Загадка…

Из плохих новостей. Экс­перты предрекают стране ассортимент­ный голод. Он уже ощущается. Проблема в инфляции. Из-за скачков курса доллара средний чек в супермаркетах вырос на 30–35%. Курс валюты стабилизировался, а поставщики далеко не все откатили цены на прежний уровень. В итоге многие товары элементарно потеряли свою привлекательность из-за неподъемной цены. Структура потребления изменилась – мы переходим на покупку более дешевых продуктов.

И как здесь не перейти со сладкого на горькое, если нам говорят, что сахар есть, но рост цен на него достигает 60%? Национальное бюро статистики сообщает об инфляции в 14% в годовом исчислении. Рост цен на овощи, мясо птицы и муку составил 30%. Бытовые приборы подорожали на 20%. И, к слову, еще одна цифра статистики не в пользу теории всеобщего благополучия: только у 3% казахстанцев есть посудомоечная машина и лишь четверть казахстанцев имеют кондиционер.

Как сегодня модно говорить, неважно, сверху ты или снизу горы, спускаться на землю все равно придется. Будем оптимистами и предположим, что нынешний спуск – начало нового благополучного подъема.

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