Год рабочих профессий: Бектенов доложил о поддержке промышленных предприятий и технических кадров

В ходе выступления с докладом на расширенном заседании правительства с участием президента, премьер Олжас Бектенов отметил, что крупные промышленные предприятия Казахстана становятся важными точками притяжения для малого и среднего бизнеса, передает Kazpravda.kz

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По его словам, их поддержка остается приоритетом для правительства.

Как отметил премьер-министр, расширение производственных мощностей естественным образом приводит к увеличению спроса на технические кадры.

В рамках объявленного Года рабочих профессий правительство сосредоточится на повышении качества профтехобразования и улучшении престижа технических специальностей.

Уже запущены льготные программы ипотечного и арендного жилья для востребованных кадров. Это поможет улучшить условия труда и жизни, привлечь новых специалистов в отрасль.