Головкин и Канело взвесились перед боем

Казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) и Сауль "Канело" Альварес (57-2-2, 39 КО) из Мексики прошли официальную церемонию взвешивания перед трилогией в Лас-Вегасе (Невада, США), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Лимит второго среднего веса составляет 168 фунтов (76,2 килограмма). Казахстанец на весах показал 167,8 фунта, а его конкурент из Мексики - 167,4.

Головкин и Альварес определят в очной встрече абсолютного чемпиона мира в дивизионе: боксеры разыграют титулы IBF, WBA Super, WBO и WBC, которые принадлежат мексиканцу.

Утром 18 сентября в Лас-Вегасе Головкин в третий раз встретится на ринге с Канело. Бой начнется ориентировочно в 08:00 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция данного поединка запланирована телеканалом Qazsport.

Ранее прошла первая пресс-конференция перед трилогией. На ней Альварес оскорбил Головкина, обвинив его в двуличии. GGG ответил на этот выпад.

Сама трилогия состоится 17 сентября в лимите второго среднего веса. Для Альвареса это будет дебютная защита звания "абсолюта".

Местом проведения поединка называется T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США), которая принимала предыдущие их два боя. Первый завершился спорной ничьей, а второй решением судей выиграл мексиканец.

Напомним, в мае этого года Канело потерпел сенсационное поражение от чемпиона WBA в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола (20-0, 11 КО).

Головкин же в апреле нокаутировал Риоту Мурату (16-3, 13 КО). Тем самым GGG защитил титулы IBF и IBO в среднем весе, а также прибавил к ним пояс WBA Super, принадлежавший японцу.

Всемирный боксерский совет (WBC) представил уникальный пояс, который будет стоять на кону в третьем бою Головкина и Альвареса.

Специальный пояс "Сапотеки" был изготовлен мастерами одноименного индейского народа Мексики. Также этот пояс назвали "Пояс воина-ягуара" — по краям он украшен "когтями" хищника.