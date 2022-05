Официально объявлен третий бой Канело с Головкиным

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль "Канело" Альварес (57-2-2, 39 КО) в сентябре проведет третий поединок со своим главным антагонистом - казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Трилогия состоится 17 сентября: предполагается, что боксеры встретятся в лимите второго среднего веса. Для мексиканца это будет первая защита звания абсолютного чемпиона.

"It’s official 💥 See you on September 17. Надеюсь, увидимся 17 сентября. Ресми. 17 қыркүйекте кездескенше", - написал Головкин, официально объявив о противостоянии.

Предыдущие их два боя прошли в рамках среднего веса - первый в сентябре 2017 года закончился спорной ничьей, а второй через год - победой мексиканца.

Напомним, в мае этого года Канело потерпел сенсационное поражение от чемпиона WBA в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола (20-0, 11 КО).

Головкин же в апреле нокаутировал Риоту Мурату (16-3, 13 КО). Тем самым GGG защитил титулы IBF и IBO в среднем весе, а также прибавил к ним пояс WBA Super, принадлежавший японцу.