Канело обратился к Головкину перед трилогией: "Этот бой – личное для меня"

Сауль "Канело" Альварес (57-2-2, 39 КО) высказался о Геннадие Головкине (42-1-1, 37 КО) перед третьим боем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Слова мексиканца прозвучали на совместной пресс-конференции в Лос-Анджелесе.

"Этот бой - личное для меня. Он притворяется: "Я ничего не говорю в его адрес, я ничего не говорю про него СМИ", но он много вещей озвучивал про меня. Вы все это прекрасно знаете. Теперь я жду момента, чтобы выйти на ринг. Головкин - это два разных человека. Сначала он выдает себя за приятного парня, а потом говорит про меня всякое дерьмо. Будь мужиком и говори то, что ты говоришь!" - сказал Канело.

В свою очередь Головкин ответил Канело на призыв быть мужиком.

"Я не думаю, что для меня это личный вопрос. Переубеждать кого-то в чем-то, что я хороший человек или плохой человек, я не собираюсь. Я являюсь тем, кем я являюсь. И скажу так: я не испытываю ничего персонального - я выхожу боксировать. Для меня это совсем другое, как я вижу эту ситуацию. Если у него есть что-то персональное ко мне, то это точно не мои проблемы. Это его вывод. Как я могу его переубедить в этом?" - сказал Головкин.

"Ничего личного, для меня это просто спорт", - написал он в Instagram о дуэли взглядов.

"Канело" говорит, что будет последним соперником GGG в его карьере. Планирует отправить его на пенсию", - цитирует слова мексиканца обозреватель The Athletic Грег Розенштейн.

Сама трилогия состоится 17 сентября в лимите второго среднего веса. Для Альвареса это будет дебютная защита звания "абсолюта".

Местом проведения поединка называется T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США), которая принимала предыдущие их два боя. Первый завершился спорной ничьей, а второй решением судей выиграл мексиканец.

Напомним, в мае этого года Канело потерпел сенсационное поражение от чемпиона WBA в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола (20-0, 11 КО).

Головкин же в апреле нокаутировал Риоту Мурату (16-3, 13 КО). Тем самым GGG защитил титулы IBF и IBO в среднем весе, а также прибавил к ним пояс WBA Super, принадлежавший японцу.