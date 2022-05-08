Альварес сенсационно проиграл Биволу

В Лас-Вегасе (США) прошел бой непобежденного чемпиона по версии WBA из России Дмитрия Бивола (19-0, 11 KO) и абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Сауля Альвареса (57-1-2, 39 KO), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Единогласным решением судей победу одержал российский боксер, который доминировал на протяжении всех 12 раундов.

Для российского чемпиона эта победа стала 20-й в его карьере, он пока идет без поражений. Мексиканец проиграл второй раз в профессиональной карьере.

После поединка Дмитрий Бивол обещал матч-реванш. Таким образом, долгожданный бой Головкин – Альварес в сентябре может сорваться.

Но, с другой стороны, Канело проиграл Биволу, что не согласовано с условием трилогии Головкин – Канело.