Головкин нокаутировал "суперчемпиона" в бою за три титула

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) нокаутировал Риоту Мурату (16-2, 13 КО) и выиграл поединок за три титула. Казахстанец стал не только обладателем пояса WBA Super в среднем весе, но и защитил свои титулы по версиям IBF и IBO, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Поединок в Сайтаме завершился в девятом раунде после того, как казахстанец провел несколько мощных ударов.

Первая трехминутка прошла с небольшим преимуществом казахстанца, который прощупывал соперника. Во втором раунде уже Мурата занял центр ринга, а Головкин работал вторым номером.

В третьем раунде казахстанец сразу активно включился и провел несколько плотных ударов. Мурата пытался отвечать на атаки, но Головкин начал заставлять соперника промахиваться.

Четвертый раунд, скорее всего, остался за японцем, но казахстанец несколько раз попал в голову и по корпусу конкурента. В пятом раунде Головкин мог завершить бой досрочно, но Мурату спас гонг.

В шестом раунде после одной из атак казахстанца у японского чемпиона вылетела капа, а в следующей трехминутке Головкин упустил еще одну возможность завершить бой досрочно. Несколько раз он прижимал конкурента к канатам, но добивать не стал.

В следующем бою Головкин может встретиться с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО) в сентябре. Поединок запланирован во втором среднем весе, где "Канело" является абсолютным чемпионом.

Третье противостояние Головкина с "Канело" может пройти в сентябре. Как и казахстанцу, мексиканцу предстоит "промежуточный" поединок: в мае он встретится в полутяжелом весе с обладателем титула WBA Super Дмитрием Биволом (19-0, 11 КО).

Добавим, что ранее казахстанский боксер отпраздновал свое 40-летие. Звездного спортсмена поздравил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.