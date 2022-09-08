Фото: twitter.com/MichaelBensonn
Спорт
Уникальный "Пояс воина-ягуара" поставлен на кон третьего боя Головкин - Канело

Всемирный боксерский совет (WBC) представил уникальный пояс, который будет стоять на кону в третьем бою Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) и Сауля Альвареса (57-2-2, 39 КО), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Специальный пояс «Сапотеки» был изготовлен мастерами одноименного индейского народа Мексики. Также этот пояс назвали «Пояс воина-ягуара» — по краям он украшен «когтями» хищника.

Третий бой Головкин — «Канело» состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США, штат Невада). Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на трилогию выглядят так: победа «Канело» — 1.2, победа Головкина — 4.33, ничья — 17. На кону в предстоящем поединке будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе — на данный момент им является «Канело».

Напомним, что следующий бой Геннадия Головкина состоится 17 сентября в Лас-Вегасе. В нем он в третий раз встретится с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом и постарается отобрать у него звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Ранее прошла первая пресс-конференция перед трилогией. На ней Альварес оскорбил Головкина, обвинив его в двуличии. GGG ответил на этот выпад.

Сама трилогия состоится 17 сентября в лимите второго среднего веса. Для Альвареса это будет дебютная защита звания "абсолюта".

Местом проведения поединка называется T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США), которая принимала предыдущие их два боя. Первый завершился спорной ничьей, а второй решением судей выиграл мексиканец.

Напомним, в мае этого года Канело потерпел сенсационное поражение от чемпиона WBA в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола (20-0, 11 КО).

Головкин же в апреле нокаутировал Риоту Мурату (16-3, 13 КО). Тем самым GGG защитил титулы IBF и IBO в среднем весе, а также прибавил к ним пояс WBA Super, принадлежавший японцу.

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