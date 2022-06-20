Спорт
Названо место трилогии "Канело – Головкин"

СМИ разузнали место проведения третьего боя между мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

По информации Мarca, намеченная на 17 сентября трилогия состоится на T-Mobile Arena (Лас-Вегас, штат Невада, США), которая принимала предыдущие их два боя.

Как известно, первый завершился спорной ничьей, а второй решением выиграл звездный мексиканец.

Отмечается, что другие источники также называют данную арену местом проведения предстоящего поединка, на кону которого будет звание абсолютного чемпиона суперсреднего веса, которым владеет Альварес.

Для "Канело" это будет седьмой бой на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, где он ранее одержал четыре победы при одной ничьей и одном поражении.

Трилогию также хотели принять AT&T Stadium (Арлингтон, штат Техас, США) и Allegiant Stadium (Парадайз, штат Невада, США).

Напомним, в мае этого года Канело потерпел сенсационное поражение от чемпиона WBA в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола (20-0, 11 КО).

Головкин же в апреле нокаутировал Риоту Мурату (16-3, 13 КО). Тем самым GGG защитил титулы IBF и IBO в среднем весе, а также прибавил к ним пояс WBA Super, принадлежавший японцу.

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