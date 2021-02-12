Гончарный круг снова в моде

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Татьяна Мороз

Стоимость оборудования – свыше 11 млн тенге – учебное заведение смогло получить по госпрограмме «Жас маман».

– Эту глину я готовил две недели, – любовно разминая в руках природный «пластилин», начал свой рассказ преподаватель специальных дисциплин Костанайского строительного колледжа Данияр Бурбаев. – Фильтровал, разминал для нужной пластичности.

Эта мастерская – особое пространство для творчества, и Данияр Бурбаев в ней настоящий царь. Ему поддаются и дерево, и стекло, и гипс, и глина. Последний материал он особо полюбил 10 лет назад, когда студентом проходил обучающий курс в гончарной мастерской. Но с тех пор плотно с глиной не работал, лишь рассказывал о материале на учебных парах. Предмета «Гончарное мастерство» в программе колледжа нет, но будущие дизайнеры и архитекторы 4-го курса проходят тему «Пластичные формы» и должны активно работать с глиной. Однако без гончарного круга сделать это было сложно. В прошлом году, когда руководство колледжа предложило подать заявку для участия в государственной программе «Жас маман», преподаватель сразу вспомнил о гончарной мастерской, оборудованной по самому последнему слову техники.

– Не сказать, что я об этом мечтал, но было очень интересно научить моих студентов захватывающему ремеслу. На лекциях они узнают не только об особенностях и свойствах глины, но и научатся работать с этим удивительно теплым и пластичным материалом, смогут самостоятельно готовить керамическую массу для работы на гончарном круге, постоянно практиковаться, изучая тонкос­ти и нарабатывая прак­тику гончарного дела. Ведь здесь очень важна практика: постановка рук, центровка, основные и сложные гончарные формы, техника декора керамики, – пока длился этот рассказ, Данияр готовил к работе и саму «героиню» – глину.

Когда процесс был завершен, подошли педагоги колледжа, чтобы отнести сформированные «колобки» на гончарный круги.

– Со студентами из-за ограничительных мер по коронавирусу мы смогли в этом учебном году отработать офлайн лишь несколько недель. У них, конечно, был восторг. Но затем регион вновь попал в «красную» зону, и ребята ушли на дистанционку. Поэтому сейчас я обучаю педагогов специальных дисциплин – это очень важно, поскольку мы планируем активно работать в мастерской и учителей должно быть больше, – продолжил беседу Данияр.

В это время педагоги, спрятав чистую одежду под объемные фартуки, расселись за гончарными кругами – небольшими, низкими и совсем не похожими на те, что мы привыкли видеть в исторических фильмах.

– Мы очень внимательно смот­рели все технические характеристики. Для меня было важно, что здесь меняется положение для левой и правой рук. Это большой плюс. У каждого из нас разные ведущие стороны, а здесь мы регулируем это положение. На данном станке можно выбрать и нужную скорость движения круга, не требуется постоянно держать ногу на педали, нет напряжения, и ты сосредоточен на том, чтобы работать только с глиной, – пояснил собеседник.

А работа за гончарными кругами, их, кстати, 8, уже кипит.

– Первоначально, как только запускаем круг, требуется немало физической силы, чтобы заставить глину превратиться в нужный нам конус. Не жалейте воды, надавливайте, – инструктирует Данияр своих будущих помощниц.

Помимо гончарных кругов, в мастерской появились печи для обжига и сушильные шкафы. Данияр Бурбаев говорит, что и они – самые современные и качественные. Учить гончарному мастерству, уверен он, нужно с основ, продвигаясь от простого к сложному, проходя все технологические ступеньки – от замеса глины до сушки и обжига.

Причем в колледже намерены проводить мастер-классы не только для студентов. Новым оборудованием они, как отмечено выше, почти не пользовались, но здесь провели несколько мас­тер-классов для общественности, и все их участники как один отмечают, что лепить самому – сплошное удовольствие. В учебном заведении говорят, что готовы и дальше организовывать подобные обучающие тренинги.

– Несем искусство в массы. Всем понравилось, поэтому когда закончится пандемия, мы сможем открыть курсы по гончарному искусству для желающих, – подчеркнул преподаватель.

Помимо этого, уже сейчас колледж ведет переговоры с неправительственными организациями Костанайской области, работающими с особенными людьми. Труд за гончарным кругом – это настоящая арт-терапия. Чтобы освоить азы гончарного мастерства, достаточно будет пары месяцев, говорят специалисты. Главное – уметь вытягивать стенки сосуда и разобраться с принципами центровки на гончарном круге.

Уселась за круг и я. Как только стенка на моем глиняном сосуде становилась тоньше, удержать ее целой становилось все сложнее. Зато вращение круга завораживает, а рождение готового изделия не иначе как чудом не назовешь. Данияр Бурбаев уверен, что изготовленная своими руками керамика – уникальна, в ней заложена частичка души мастера.

– Глина – природный материал, который служит людям сотни лет. Из нее делали не только посуду и предметы быта, но даже строили дома. Сегодня такой большой практической необходимости в создании лепных глиняных изделий нет. Но, я считаю, не стоит забывать об эстетической стороне. Творчест­во снова популярно, а вещи ручной работы можно выгодно продавать или изготавливать для себя, в качестве подарков, – объяснил собеседник.

Педагоги Костанайского строи­тельного колледжа очень надеются, что гончарное дело студентам понравится. Освоив этот вид древнего ремесла, они, возможно, смогут открыть и свое собственное дело по выпуску керамических изделий. Важным здесь считают и то, что мастерская поможет желающим раскрыть свой творческий потенциал и стать настоящим художником, создающим красоту своими руками.

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