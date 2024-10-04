Гордеич был бы счастлив

В этом году историческому саду 130 лет! Его заложил в 1894 году уроженец Скандинавии – военный врач Густав Вистениус, волей судьбы заброшенный на службу в усть-каменогорский гарнизон. Медик был одинок, и все свободное время, всю душу отдавал тому, что сажал деревья. Сначала с его легкой руки посадки появились в горном распадке на северо-восточной окраине города. Яблони, груши, вишни, кедры, пихты, сосны, ели, барбарис... Затем он занял саженцами пустырь возле бывшего Сенного переулка – сегодня это небольшой чудесный парк Жамбыла. Больше десяти лет медик на свое скромное жалованье выписывал саженцы из Европы и России. Засучив рукава делал лунки под новые сорта и породы, ухаживал, пропалывал. Раздавал корешки горожанам для озеленения дворов и улиц.

В 1906 году Вистениус вышел в отставку и засобирался на родные Аландские острова. В Восточно-Казахстанском областном историко-краеведческом музее сохранились сведения, что свои зеленые детища он решил доверить 39-летнему энтузиасту пчеловодства и садоводства Дмитрию Панкратьеву. Единственное, что скандинав попросил у Дмитрия Гордеевича взамен, – это раз в год вносить от урожая по 100 рублей в пользу городской публичной библиотеки. Вот на такого удивительного, светлого человека когда-то повезло Усть-Каменогорску!

Гордеич, как называли садовода горожане, не только сохранил все посадки, но и расширил их плодовыми и ягодными плантациями. Перевел сад из декоративного в продуктовый. В городе его сразу прозвали Панкратьевским. В 1935 году саженцы мичуринца-самоучки стали посадочным материалом при создании второго зеленого уголка – сегодняшней зеленой жемчужины парка «Жас­тар». Также Гордеич заложил яблоневый питомник на 10 тыс. саженцев, позже создал виноградник на склонах в гэсовском поселке Аблакетка.

Известный восточноказахстанский краевед Станислав Черных в своем очерке «След на земле» поделился трогательным эпизодом из военного детства. «Автомашина въехала в лог, пахнуло прохладой, и перед нами открылась чудесная панорама зеленого благоухающего сада с обилием ягод и фруктов: крыжовника, черной и красной смородины, вишни, яблок, – поделился автор оставшейся в памяти картинкой из лета 1943-го. – Впервые в своей жизни мне довелось увидеть мушмулу, и, как завороженный, я смотрел тогда на заросли этого диковинного ягодника».

В сборе урожая мог поучаствовать любой желающий. В войну это были в основном ребятишки, которым в качестве оплаты разрешали взять домой часть ягод и плодов. Для многих семей это было буквально спасением от голода. Панкратьев, за плечами которого был только народный «университет», с успехом выводил местные сорта, приспособленные к жесткому климату верхнего Прииртышья. Как свидетельствуют данные, собранные в музее, в урожайные годы яблони давали по 170 центнеров с гектара – как на Кубани. Урожайность аблакетского виноградника доходила до 75 центнеров с гектара – больше, чем в Крыму!

– Сад расположен в западных отрогах Ульбинского хребта, – рассказывает кандидат геологических наук, сотрудник Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова Анатолий Чурсин. – В этом распадке особый микроклимат: не бывает вет­ра, зимой морозы слабее, летом влажность выше, осадков больше. Благодаря метеонаблюдениям, которые вел Дмитрий Гордеевич, у нас накоплены данные с 1900-х годов. В этой местности у подножия гор климат примерно такой же, как на юге области.

Получается, военный медик Вистениус и мичуринец-самоучка Панкратьев без всяких фишек вроде спутниковой съемки и GIS-технологий, вооруженные исключительно наблюдательнос­тью, смогли выбрать для зеленого мира идеальное место.

В 1985 году исторический зеленый уголок был передан местному педагогическому институту – сегодня Восточно-Казахстанский университет им. С. Аманжолова. За это время сад пережил разные времена, в том числе забвение и равнодушие. Сейчас он возрождается: две недели назад студенты и преподаватели вуза посадили здесь 100 кустов сортовой смородины, 100 кустов ежевики и малины, 60 елей. Как с улыбкой заметил ректор Мухтар Толеген, мичуринец был бы счастлив знать, что его детище живет, растет, окружено заботой.

– Панкратьев сад служит цент­ром для практических занятий наших студентов-биологов, – отметил руководитель. – Мы чувст­вуем ответственность за этот уголок города, стараемся поддерживать здесь порядок.

А еще к саду у подножия Ульбинского хребта особое отношение со стороны орнитологов. Этот микромир с обилием ягод, плодов, зернышек, семян – настоящие райские кущи для птиц. Как заключили исследователи университета, здесь сформировался устойчивый орнитологический комплекс из десятков пернатых. На сегодня в перечне 41 вид: тетерева, куропатки, перепела, горлицы, кукушки, кряквы, дятлы, луни, соловьи, рябинники...

«Растения, посаженные в землю в начале XX века теплой и щедрой рукой замечательного усть-каменогорского садовода Дмитрия Гордеевича Панкратье­ва, приносят прекрасные плоды, – пишет в заключительных строчках очерка Станислав Черных. – Десятки тысяч садоводов-любителей продолжают начатое им дело, превзойдя его в искусстве выращивания яблок, груш, слив, вишни, винограда и других плодово-ягодных культур. И это вполне закономерно, в этом – диа­лектика жизни».