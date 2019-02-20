​Гордиться, беречь, развивать

С детальным анализом выс­тупил министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, подчеркнувший, что основные направления деятельности ведомства определены в государственной программе «Рухани жаңғыру» и программной статье Президента «Семь граней Великой степи».

– Для широкого продвижения и популяризации историко-культурного наследия совместно с ведущими мировыми каналами National Geographic, ВВС World news, Discovery, Viasat History выходит цикл полнометражных историчес­ких документальных фильмов о сак­ральных объектах Казахстана, – отметил, в частности, глава ведомства. – Среди них – «Кюльтегин. Новый взгляд», «Мавзолеи Ходжи Ахмета Яссауи и Айша-биби», «Земля номадов».

В нынешнем году зрители увидят сериалы «Ботай», «Тенгрианский календарь», «Древняя металлургия Великой степи», полнометражный анимационный фильм о Золотом воине, который в прошлом году побывал в музеях разных стран, а также другие киноленты.

Первостепенная забота работников культуры – развитие инфраструктуры памятников истории. В прошлом году открыты 3 республиканских музея-заповедника – «Бозок», «Ботай» и «Сарайшык», начато строительство визит-центров в музеях-заповедниках «Улытау», «Отрар», «Танбалы».

Как отметил Арыстанбек Мухамедиулы, ведомством уделяется особое внимание развитию национального кино.

– Третьего января Глава государства подписал первый в истории Казахстана Закон «О кинематографии», ставший историческим событием не только для киносообщества, но и для всех казахстанцев, – подчеркнул он. – Закон обеспечит поддержку национальному кинопроизводству, будет содействовать продвижению казахстанского кино в массовом прокате. Появится больше возможностей и для продвижения национального кино на мировой кинорынок.

За последние 5 лет сделан колоссальный прорыв: доля национального кино в прокате выросла более чем в 2 раза – с 6 до 14% (за 10 лет, с 2009 по 2019 год, – с 1,6 до 14%).

Министерством утверждена Концепция развития физической культуры и спорта до 2025 года, основная цель которой – активизация спортивной жизни страны. Было отмечено, что Казахстан среди стран СНГ и Прибалтийского региона завоевал наибольшее количест­во лицензий для учас­тия в XIII зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане – 57, став вторым после России. Причем состав национальной сборной был самым юным по сравнению с предыдущими Олимпийскими играми, а это мощный резерв.

В прошлом году открыт Международный лыжный комплекс мирового уровня «Бурабай», позволяющий заниматься комплексной подготовкой спорт­сменов и любителей. Там проводятся международные соревнования по лыжным гонкам FIS, состоялись чемпионат Азии по биатлону, Континентальный кубок по прыжкам на лыжах с трамплина, другие крупные соревнования.

Особое внимание на коллегии уделено развитию казахстанского туризма. Как отметил министр, на открытии 4-й сессии Парламента Глава государства поручил разработать Государственную программу развития туризма и внести изменения в национальное законодательство по вопросам туризма. Благодаря такому вниманию туризм теперь входит в число 6 приоритетных сфер экономики наряду с такими гигантами, как топливно-энергетический, агропромышленный комплексы, индустриализация, торговля, транспорт.

В 2018-м сделаны беспрецедентные шаги для привлечения зарубежных туристов. Расширен список государств, граждане которых имеют право безвизового въезда на территорию нашей страны. Теперь их – 64. Введен 72-часовой безвизовый транзит для граж­дан Индии и Китая, что принес­ло более одного миллиона долларов США в экономику страны. В пилотном режиме с 1 января 2019-го действует механизм электронных виз для 128 стран, а также виза «Шелковый путь», что позволит сократить сроки получения визы с 30 до 5 дней.

Широкому выходу на международный рынок способствует первый национальный туристский портал Kazakhstan.traveI, где по принципу «одного окна» можно бронировать и оплачивать туры, производить онлайн-транзакции из любой точки мира.

При разработке проекта Государственной программы развития туризма были учтены апробированные в мировой практике механизмы развития туриндустрии. Ядром гос­программы стала Карта турис­тификации Казахстана и топ-10 ключевых турдистинаций.

Также на коллегии, собравшей цвет отечественной культуры и спорта, известных общественных деятелей, были рассмотрены и другие актуальные вопросы в сфере культуры и спорта.