Происшествия
Горела школа в Жезказгане. 640 человек эвакуировано
Айдана Демесинова
В Жезказгане горела школа, откуда эвакуировали 640 человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

"19 ноября в 11:39 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в СОШ №3 г. Жезказган. К моменту прибытия пожарных подразделений, в кабинете труда происходило горение сгораемых частей токарных станков, мебели, деревянного пола и оконного блока. Принятыми мерами пожар локализован в 12:03 и ликвидирован в 12:10", - говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 60 кв.м. Еще до прибытия служб пожаротушения работниками школы эвакуировано 640 человек, в том числе 570 учащихся. Жертв и пострадавших нет.

"Предварительная причина возгорания- короткое замыкание электропроводки. В тушении пожара были задействованы 15 человек личного состава и 4 единицы пожарной техники ДЧС Карагандинской области. Сотрудниками полиции произведено оцепление территории школы", - сообщили в ведомстве.

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