Сотрудники Департамента АФМ по области Абай при координации прокуратуры области и во взаимодействии с Департаментом госдоходов по г. Семей пресекли деятельность подпольного цеха по незаконному изготовлению алкогольной продукции, сообщает Kazpravda.kz

По версии следствия, житель Семея организовал производство алкоголя без соответствующей лицензии. В помещениях и гаражах готовили алкогольную продукцию путем смешивания спирта с водой с последующим розливом в стеклянную тару под видом известных марок. Для придания продукции легального вида использовались заведомо поддельные учетно-контрольные марки.

В ходе обысков из незаконного оборота изъято более 12 тысяч бутылок алкогольной продукции под наименованиями Finsky Ice и «Сибирские морозы», свыше 8 тысяч пустых бутылок, 10 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, поддельные учетно-контрольные марки, а также оборудование для производства и упаковки.

«С санкции суда наложен арест на частный дом, в котором размещался цех, а также на три автомашины, использовавшиеся для транспортировки продукции. В отношении организатора избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается», – сообщили в АФМ.

Там же добавили, что иная информация в соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан разглашению не подлежит.