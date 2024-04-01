Горноспасатели просят вернуть их в состав МЧС

Общество
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Елена Ульянкина, Карагандинская область

Сейчас они – частники, поэтому не имеют реального влияния на промышленную безопасность в шахтах

фото из архива "КП"

Раньше профессиональная военизированная аварийная спасательная служба была государственной структурой. Сначала подчинялась МЧС, затем ее передали в ведение... Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

В 2015 году службу включили в перечень организаций, подлежащих... приватизации, и в 2018-м продали. Так горноспасательная структура, призванная контролировать промбезопасность и спасать горняков при аварийных ситуациях, превратилась в частную контору. С тех пор ее авторитет серьезно пошатнулся. Горноспасатели долго молчали, но после серии ЧП на шахтах заявили о своих проблемах во всеуслышание.

Терпение закончилось в ноябре прошлого года сразу после взрыва на шахте им. Костенко. В той аварии погибли 46 горняков. Такого большого количества жертв на карагандинских шахтах не было за всю историю независимого Казахстана.

– Мне стыдно за нашу работу, – признался тогда горноспасатель Александр Григорьев. – Потому что наша основная задача – предуп­реждать подобные ситуации. Но когда мы приходили на шахту, нас ни во что не ставили. Мы производили разведку, изучали пылевую обстановку, выясняли, как дела с орошением, отправляли свои замечания. А позже оказывалось, что в документах многих наших замечаний попросту нет. Спрашивали: «Почему?» А в ответ слышали: мол, если шахта встанет, то компания разорвет с нами контракт.

Горноспасатели вспоминают, что раньше, когда их служба была государственной, они имели большие полномочий и солидный авторитет. Командир отделения во время проверки на шахте мог отключить неисправное оборудование, вынести предписание и при этом быть уверенным: все будет исполнено.

Вместе с тем есть немало проблем в самой службе горноспасателей: это, в частности, нехватка специалистов, устаревшее оборудование, низкие зарплаты. Сейчас они получают в среднем 250 тыс. тенге. Это очень мало, учитывая сложность и опасность их работы. Ведь каждый раз, спускаясь под землю, спасатели, как и шахтеры, рискуют здоровьем и жизнью.

Усложнилась и морально-психологическая обстановка в коллективе. Вплоть до того, что в ситуацию пришлось вмешиваться профсоюзу. Во всем этом горноспасатели видят одну причину – потерю статуса.

– К сожалению, пока проблемы не решаются. Становится только хуже, – констатирует юрист проф­союза горноспасателей Карагандинской области Ксения Гринчук. – Мы добиваемся того, чтобы военизированную аварийно-спасательную службу передали в госсобственность. Во-первых, это льготы для работников. Во-вторых, контроль со стороны государства за расходованием денег, которые выделяют владельцы промышленных предприятий. В-третьих, такой подход исключит зависимость спасателей от заказчика.

У профсоюза есть основания полагать, что шесть лет назад приватизацию военизированной аварийно-спасательной службы провели с нарушениями.

Профсоюз отправил письмо в Министерство по ЧС с просьбой вернуть службу в собственность государства, а горноспасатели сняли видеообращение.

Пока спасатели и профсоюз не получили ответы на свои обращения, но они надеются, что их услышат.

#безопасность #МЧС #приватизация #шахты #горноспасатели

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