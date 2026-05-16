Незаконное строительство многоквартирных ЖК выявили в Астане

Застройщики проигнорировали запреты и продолжили возводить высотки без документов

В столице пресекли факты незаконного строительства многоквартирных жилых комплексов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городскую прокуратуру

Как уточняется, прокуратура района «Нура» продолжает активную работу по выявлению и пресечению незаконного строительства объектов.

В ходе совместных надзорных мероприятий с Управлением архитектуры, ТОО «Астана Генплан» и Управлением государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) были выявлены серьезные нарушения на столичных стройплощадках.

Так, по улице Ш. Айтматова, вблизи участка 24/8, установлен объект строительства многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом.

В ходе проверки выяснилось, что строительно-монтажные работы ведутся без положительного заключения экспертизы и уведомления о начале строительно-монтажных работ.

Кроме того, на пересечении улиц Ш. Айтматова и Е164 выявлен объект строительства многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями, медицинским центром и паркингом.

Строительство осуществляется без соответствующего права на земельный участок, проектно-сметной документации, уведомления о начале строительно-монтажных работ, а также без заключения экспертизы.

Особое внимание прокуратура уделяет застройщикам, которые уже получали уведомления о приостановлении работ, но проигнорировали требования закона. Работа по наведению порядка в сфере градостроительства находится на постоянном контроле.

Также в надзорном органе предупредили об ответственности за нарушение законодательства в сфере архитектуры и градостроительства и призвали застройщиков строго соблюдать установленные нормы и требования.