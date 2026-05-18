Неиспользуемые сельхозугодья вернули в госсобственность в ВКО

Закон и Порядок
Дана Аменова
специальный корреспондент

Земельные участки не использовались по назначению в течение года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Катон-Карагайского района в рамках анализа соблюдения земельного законодательства выявила факты нерационального использования земель сельскохозяйственного назначения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу регионального надзорного органа. 

Было установлено, что арендаторами угодий, предназначенных для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, земельные участки не использовались по назначению в течение года.

По акту прокурорского надзора государству возвратили земельные участки общей площадью 2092,6 га кадастровой стоимостью имущества 17,7 млн тенге.

Вопросы целевого использования земельных ресурсов находятся на особом контроле органов прокуратуры.

#прокуратура #ВКО #госсобственность #сельхозугодья

Популярное

Все
Казахстан экспортирует уголь в Россию, Польшу, Индию, Турцию
Горы должны стать доступными для всех: эксперт о проекте Almaty Superski
В Казахстане тестируют отечественный препарат от аллергии на полынь
Нурлыбек Налибаев ознакомился с крупными проектами Алматы
Локализация производства Nuctech станет частью развития транзитного потенциала Казахстана
«Ночь в музее»: что посмотреть в Астане и Алматы
Аида Балаева поздравила музейных работников с праздником
Махинации с регистрацией грузовиков раскрыли в Актюбинской области
В Астане на LRT зафиксировали нарушения
Неиспользуемые сельхозугодья вернули в госсобственность в ВКО
Свыше 84% граждан Казахстана поддерживают вектор развития страны – результаты соцопроса
Назначен вице-министр просвещения
Дзюдоист Нурмухамет Ботабай стал победителем турнира в Испании
Более 7 тысяч человек эвакуировали из-за землетрясения в Китае
Китайский турист застрял из-за травмы в горах близ БАО
Олжаса Сулейменова поздравили с 90-летием
Смартфоны и шпаргалки: 86 нарушений выявили за первую неделю основного ЕНТ
Столичный бегун победил на чемпионате Центральной Азии
Жозе Моуринью стал новым главным тренером «Реала» - источник
Права новорожденных нарушали в Кызылординской области
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
МНВО укрепляет международное сотрудничество в сфере науки и инноваций
Казахстан и Индонезия могут расширить торгово-экономическое сотрудничество
Марат Байкамуров стал победителем домашнего турнира по дзюдо
Камила Берликаш выиграла «серебро» домашнего чемпионата по дзюдо
Аида Тойшыбекова завоевала «бронзу» на домашнем турнире по дзюдо в Астане
Швеция и Дания возглавили рейтинг самых инновационных стран Евросоюза
Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки
Новый предмет для нового поколения
Казахстанские дзюдоисты завершили мировой турнир с историческим результатом
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Автор, продливший биографию человечества
Минздрав обновляет стандарты оснащения медорганизаций с учетом развития телемедицины
Тараз примет международный фестиваль боевых искусств
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Во Франции открывается 79-й Каннский кинофестиваль
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Система управления наукой будет реформирована
Город, соединявший континенты
Ожидается строительство еще двух заводов
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Новую дорогу к Волчьему водопаду строят в Актюбинской области
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Дух романтики и героизма
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Где в мире больше всего рождается детей

Читайте также

Личные данные работников детсада в области Абай утекли в от…
Права новорожденных нарушали в Кызылординской области
Махинации с регистрацией грузовиков раскрыли в Актюбинской …
Незаконное строительство многоквартирных ЖК выявили в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]