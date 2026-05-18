Неиспользуемые сельхозугодья вернули в госсобственность в ВКО

Земельные участки не использовались по назначению в течение года

Прокуратура Катон-Карагайского района в рамках анализа соблюдения земельного законодательства выявила факты нерационального использования земель сельскохозяйственного назначения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу регионального надзорного органа.

Было установлено, что арендаторами угодий, предназначенных для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, земельные участки не использовались по назначению в течение года.

По акту прокурорского надзора государству возвратили земельные участки общей площадью 2092,6 га кадастровой стоимостью имущества 17,7 млн тенге.

Вопросы целевого использования земельных ресурсов находятся на особом контроле органов прокуратуры.