Госслужащие ЦА, Кавказа и Азиатско-Тихоокеанского региона изучили модель цифровой трансформации Республики Корея

Более 30 госслужащих высшего и среднего звена из 11 стран Центральной Азии, Кавказа и Азиатско-Тихоокеанского региона обменялись лучшими практиками и инновационными решениями для эффективного госуправления в рамках ознакомительного визита в Республику Корея

Данное мероприятие направлено на изучение государственной цифровой платформы (DPG) корейского правительства, а также других практик Республики Корея в области кибербезопасности, защиты личной информации и цифровых услуг с использованием ИИ.

Обучающий визит является частью межрегионального проекта по развитию потенциала госслужащих для продвижения цифровой трансформации и цифрового управления, финансируемого правительством Республики Корея и реализуемого в партнерстве с ПРООН и Астанинским хабом государственной службы.

С приветственным словом выступили директор Отдела сотрудничества цифрового правительства Министерства внутренних дел и безопасности (MOIS) Республики Корея Бёнджун Пак, президент Национального агентства информационного общества (NIA) Республики Корея Чонсон Хвани, председатель Управляющего комитета Астанинского хаба госслужбы Алихан Байменов. Кроме того, от имени стран-участниц выступил заместитель секретаря по электронному правительству Департамента информационно-коммуникационных технологий (DICT) Филиппин Дэвид Альмирол. Мероприятие подчеркнуло важность международного сотрудничества в продвижении инициатив цифрового правительства.

В своем выступлении Алихан Байменов отметил, что «текущий ознакомительный визит предлагает не только возможность изучить, но и непосредственно наблюдать, как цифровая трансформация реализуется в Республике Корея на практике. Подобное сочетание теории и практики всегда отличает деятельность Хаба. При этом каждая страна привносит свой уникальный опыт, обогащая совместные обсуждения».

В течение трехдневного визита делегаты посетили государственные и частные организации в Сеуле, Сэджоне и Аняне, также прослушали серию лекций, ознакомились с передовыми практиками Кореи в области цифрового госуправления и инновации по построению «умных» городов.

В ходе визита состоялась двусторонняя встреча председателя Управляющего комитета Астанинского хаба госслужбы Алихан Байменова с заместителем министра по вопросам цифрового правительства и инноваций MOIS Ёнсук Ли, на которой они обсудили возможности дальнейшего укрепления совместного сотрудничества и определили ключевые приоритеты, связанные с цифровизацией госуправления.

На полях мероприятия также состоялась важная двусторонняя встреча с президентом NIA Чонсоном Хвангом. Обе стороны изучили пути развития и улучшения текущего партнерства.

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В региональном проекте «Развитие потенциала госслужащих для продвижения цифровой трансформации и управления» участвуют 12 стран Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан), Кавказа (Армения, Азербайджан и Грузия) и Азиатско-Тихоокеанского региона (Бангладеш, Камбоджа, Лаос, Монголия и Филиппины). Основываясь на успехах предыдущего этапа проекта, новый трехлетний этап проекта (2024–2026) включает в себя проведение семинаров, конференций, исследований и учебных визитов в Республику Корею, сфокусированных на продвижении цифровой трансформации и управления.