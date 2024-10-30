Госслужба ждет молодых

Статьи
3
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В регионе кадры для работы в госорганах готовят со студенческой скамьи

коллаж из архива «КП», фото автора

На октябрь 2024 года в регионе значилось больше 540 свободных вакансий в местных исполнительных органах и подразделениях центральных госорганов. Это 13,5% от штатной численности госслужащих.

Специалисты требуются везде: в сфере природоохранной деятельности, энергетики, строительства и архитектуры, сельского хозяйства, ветеринарии, санитарии и т. д. Нужны кадры в акиматы возрожденных Маркакольского, Тарбагатайского, Самарского, Катон-Карагайского районов. Как констатировал руководитель регионального департамента Агентства по делам госслужбы Ержан Айкымбеков, госструктурам сложно конкурировать со сферой бизнеса, где более высокие зарплаты. Поэтому привлекательность госслужбы повышают с помощью различных льгот, предусмот­ренных законодательством.

Например, с июля 2023 года в статью 15 Закона «О государственной службе Республики Казахстан» внесены поправки, позволяющие успешным выпускникам-грантникам после вуза в течение года без конкурса трудоустраи­ваться в структурах исполнительной власти сельских округов и районов. За это время таким образом на работу пришли 29 молодых специалистов.

С июля этого года конкурсы на занятие вакансий проводятся онлайн. Можно принять в них участие на портале eqyzmet.gov.kz находясь в любой точке – лишь бы был под рукой Интернет. По словам руководителя, если в обычном формате требуется заранее записаться на тестирование, прийти в кабинет, сдать тест на знание девяти законов, то на портале достаточно зарегистрироваться через ЭЦП, пройти проверку на знание пяти законов и выбрать нужную вакансию. Все удобно, прозрачно, быстро. Положительное решение получают те, кто набрал наибольшую сумму баллов.

– У нас работает Школа молодого госслужащего, – рассказал Ержан Медетханович. – Занятия проводят преподаватели филиала Академии госуправления при Президенте. Они бесплатные. Мы уже организовали разъяснительную работу среди студентов ведущих региональных университетов, с января начнутся занятия. Сейчас идет прием документов. Ребятам мы так и говорим: «Выбор, конечно, за вами: идти на госслужбу или нет. Но вакансии вас ждут».

По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева в Восточно-Казахстанской области, как и во всех регионах, сформирован кадровый резерв – по примеру президентского кадрового резерва. В результате отбора и защиты проектов в перечень вошли 20 парней и девушек плюс один представитель из президентского резерва. Двое уже получили назначение, остальные займут должности в течение двух лет. Кроме того, на молодых специалистов, выбравших трудо­устройство в исполнительных органах в районах, распространяются все льготы программы «С дипломом – в село!»: выплата подъемных, недорогая ипотека.

– Если сравнивать с периодом девянос­тых – двухтысячных годов, сейчас уровень этики среди госслужащих заметно вырос, – отметил руководитель департамента. – С каждым годом все меньше нарушений Этического кодекса, и это не случайный результат. С госслужащими постоянно проводятся семинары, разъяс­нения. В аппарате акима области действует уполномоченный по этике, в каждом районе, каждом госоргане есть сотрудник с такими обязанностями. Если поступают жалобы, мы немедленно реа­гируем: выходим на проверку, выносим акты реагирования. Уровень сознательности растет в целом в обществе. Сами знаете, сколько громких историй произошло за последнее время. О них моментально узнают через социальные сети. И для людей они поучительные, каждый, как говорится, мотает на ус.

Как дополнительно пояснил руководитель управления контроля в сфере государственной службы департамента Болат Кенчимбаев, их специалисты регулярно мониторят госорганы, чтобы там не засиживались на работе допоздна. Если кто-то задерживается на рабочем месте после 19.00, должен быть соответствующий приказ, дополнительная оплата. Понятно, что такого документа чаще всего нет, причем в последнее время сотрудники заявляют: «Я сам остался, нужно доделать срочную работу».

– Часто встречается такая картина. Личной жизни нет, семьи нет, – признался Болат Кенчимбаев. – Переработка – один из факторов, который делает госслужбу непривлекательной в глазах молодежи. В таких случаях мы выносим предупреждение и направляем соответствующее письмо на имя первого руководителя.

Только в этом году департаментом восстановлены права 275 человек, в том числе 104 служащих, которым пришлось перерабатывать. Еще по шести сотрудникам различных структур отменены неправомерные приказы о дисциплинарных взысканиях.

В целом, как заметили в департаменте, в исполнительной власти Восточного Казахстана, много молодых людей, средний возраст госслужащих ВКО – 41 год. Больше 90% имеют высшее образование и почти треть – по два и больше вузовских диплома, в том числе зарубежных. Другими словами, решение задач, которые сегодня ставит государство, – в руках знающих, энергичных, заряженных специалистов.

– В этом году в июле приняли Концепцию развития госслужбы на 2024–2029 годы, – заключил руководитель департамента Ержан Айкымбеков. – Она призвана сформировать модель, основанную на принципах сервисности и клиентоориентированности. Для сотрудников открывается возможность роста квалификации и, соответственно, зарплаты без повышения в должности. Кадровые вопросы переводятся в «цифру», автоматизируются. Не надо с бумагами бегать. И еще важно, что подготовку к госслужбе планируется начинать со школьной скамьи, заранее готовить тех, кто сменит со временем старшее поколение.

#госслужба #вакансии #кадры #молодежь #специалисты

Популярное

Все
Памятник собаке хотят установить зоозащитники в Петропавловске
Пошел на «дело» с зажигалкой
Казахстанцы покоряют американский рынок
Гимназисты знают, как добывать электричество из дождя
«Умную» кепку для слабовидящих изобрел девятиклассник из Костаная
Известной романистке Саре Мынжасаровой исполнилось 100 лет со дня рождения
Юбилей словаря Махмуда Кашгари отметили на родине Абая, Шакарима и Ауэзова
Конструктивное взаимодействие единомышленников
В Астане прошел конкурс «Шырқа, дауысым»
Пафос на грани
Осужденные исправительной колонии подарили пожилым и детям оригинальные изделия ручной работы
Диалог традиций и инноваций
Станет больше отличников в Терисаккане
Новые подходы, новые форматы
Борьба за доверие потребителей
Как защититься от кибератак?
Чтобы не «погасли» города
Lonely Planet включила Казахстан в свой рейтинг Best in Travel 2025
В среднем более одного года жизни проводит за гаджетом каждый семилетний ребенок
Благие намерения
Реконструкция близится к завершению
Президент прибыл с рабочим визитом в Казань
Чеченка с казахской душой
Новое футбольное поле открылось в Жезказгане
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Приказано выжить!
Аэрохаб Караганды: когда бизнес на высоте, цены – низкие
Сильные дожди ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Токаев: Казахстан не свернет с намеченного пути
Решительный шаг к независимости
Нужны новые подходы
Число аварий снизит «цифра»
Поза цапли оказалась надежным индикатором возрастных изменений
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
В октябре 1990-го страна ступила на новый путь развития
В Алматы будут выпускать лекарство от рака молочной железы
В канун Дня Республики награждены ученые, учителя, медики, спасатели, производственники
Как вырастить 10 детей и стать бизнес-вумен
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Кадры для атомной отрасли
Ресторан с 250 людьми загорелся в Жамбылской области
Нужны дополнительные мощности

Читайте также

На принципах сотрудничества и взаимопонимания
Чтобы не «погасли» города
Борьба за доверие потребителей
Станет больше отличников в Терисаккане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]