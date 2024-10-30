Госслужба ждет молодых

На октябрь 2024 года в регионе значилось больше 540 свободных вакансий в местных исполнительных органах и подразделениях центральных госорганов. Это 13,5% от штатной численности госслужащих.

Специалисты требуются везде: в сфере природоохранной деятельности, энергетики, строительства и архитектуры, сельского хозяйства, ветеринарии, санитарии и т. д. Нужны кадры в акиматы возрожденных Маркакольского, Тарбагатайского, Самарского, Катон-Карагайского районов. Как констатировал руководитель регионального департамента Агентства по делам госслужбы Ержан Айкымбеков, госструктурам сложно конкурировать со сферой бизнеса, где более высокие зарплаты. Поэтому привлекательность госслужбы повышают с помощью различных льгот, предусмот­ренных законодательством.

Например, с июля 2023 года в статью 15 Закона «О государственной службе Республики Казахстан» внесены поправки, позволяющие успешным выпускникам-грантникам после вуза в течение года без конкурса трудоустраи­ваться в структурах исполнительной власти сельских округов и районов. За это время таким образом на работу пришли 29 молодых специалистов.

С июля этого года конкурсы на занятие вакансий проводятся онлайн. Можно принять в них участие на портале eqyzmet.gov.kz находясь в любой точке – лишь бы был под рукой Интернет. По словам руководителя, если в обычном формате требуется заранее записаться на тестирование, прийти в кабинет, сдать тест на знание девяти законов, то на портале достаточно зарегистрироваться через ЭЦП, пройти проверку на знание пяти законов и выбрать нужную вакансию. Все удобно, прозрачно, быстро. Положительное решение получают те, кто набрал наибольшую сумму баллов.

– У нас работает Школа молодого госслужащего, – рассказал Ержан Медетханович. – Занятия проводят преподаватели филиала Академии госуправления при Президенте. Они бесплатные. Мы уже организовали разъяснительную работу среди студентов ведущих региональных университетов, с января начнутся занятия. Сейчас идет прием документов. Ребятам мы так и говорим: «Выбор, конечно, за вами: идти на госслужбу или нет. Но вакансии вас ждут».

По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева в Восточно-Казахстанской области, как и во всех регионах, сформирован кадровый резерв – по примеру президентского кадрового резерва. В результате отбора и защиты проектов в перечень вошли 20 парней и девушек плюс один представитель из президентского резерва. Двое уже получили назначение, остальные займут должности в течение двух лет. Кроме того, на молодых специалистов, выбравших трудо­устройство в исполнительных органах в районах, распространяются все льготы программы «С дипломом – в село!»: выплата подъемных, недорогая ипотека.

– Если сравнивать с периодом девянос­тых – двухтысячных годов, сейчас уровень этики среди госслужащих заметно вырос, – отметил руководитель департамента. – С каждым годом все меньше нарушений Этического кодекса, и это не случайный результат. С госслужащими постоянно проводятся семинары, разъяс­нения. В аппарате акима области действует уполномоченный по этике, в каждом районе, каждом госоргане есть сотрудник с такими обязанностями. Если поступают жалобы, мы немедленно реа­гируем: выходим на проверку, выносим акты реагирования. Уровень сознательности растет в целом в обществе. Сами знаете, сколько громких историй произошло за последнее время. О них моментально узнают через социальные сети. И для людей они поучительные, каждый, как говорится, мотает на ус.

Как дополнительно пояснил руководитель управления контроля в сфере государственной службы департамента Болат Кенчимбаев, их специалисты регулярно мониторят госорганы, чтобы там не засиживались на работе допоздна. Если кто-то задерживается на рабочем месте после 19.00, должен быть соответствующий приказ, дополнительная оплата. Понятно, что такого документа чаще всего нет, причем в последнее время сотрудники заявляют: «Я сам остался, нужно доделать срочную работу».

– Часто встречается такая картина. Личной жизни нет, семьи нет, – признался Болат Кенчимбаев. – Переработка – один из факторов, который делает госслужбу непривлекательной в глазах молодежи. В таких случаях мы выносим предупреждение и направляем соответствующее письмо на имя первого руководителя.

Только в этом году департаментом восстановлены права 275 человек, в том числе 104 служащих, которым пришлось перерабатывать. Еще по шести сотрудникам различных структур отменены неправомерные приказы о дисциплинарных взысканиях.

В целом, как заметили в департаменте, в исполнительной власти Восточного Казахстана, много молодых людей, средний возраст госслужащих ВКО – 41 год. Больше 90% имеют высшее образование и почти треть – по два и больше вузовских диплома, в том числе зарубежных. Другими словами, решение задач, которые сегодня ставит государство, – в руках знающих, энергичных, заряженных специалистов.

– В этом году в июле приняли Концепцию развития госслужбы на 2024–2029 годы, – заключил руководитель департамента Ержан Айкымбеков. – Она призвана сформировать модель, основанную на принципах сервисности и клиентоориентированности. Для сотрудников открывается возможность роста квалификации и, соответственно, зарплаты без повышения в должности. Кадровые вопросы переводятся в «цифру», автоматизируются. Не надо с бумагами бегать. И еще важно, что подготовку к госслужбе планируется начинать со школьной скамьи, заранее готовить тех, кто сменит со временем старшее поколение.