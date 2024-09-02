Ерлан Карин встретился с членами Национального курултая из регионов

Государственный советник Ерлан Карин провел рабочую встречу с членами Национального курултая, представляющих общественные советы регионов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

На встрече Ерлан Карин остановился на реализации ключевых инициатив главы государства в рамках деятельности Национального курултая. Среди них можно отметить принятие ряда законов по вопросам защиты прав женщин и детей, запрета вейпов, борьбы с лудоманией, вандализмом и прочее.

Государственный советник также подчеркнул, что по поручению президента Касым-Жомарта Токаева была разработана единая программа воспитания, которая будет внедрятся повсеместно в образовательные программы школ.

Ерлан Карин отметил особую важность развития институтов гражданского общества, в особенности в регионах. Ключевую роль в этом направлении играют именно общественные советы.

В свою очередь члены Национального курултая остановились на ключевых вопросах регионального развития, а также рассказали о форматах взаимодействия с общественными группами и населением на местах.

Кроме того, в ходе обсуждения члены Национального курултая выразили поддержку инициатив, озвученных главой государства в ежегодном Послании народу Казахстана.

В завершение государственный советник отметил, что в предстоящий период состоится еще ряд рабочих встреч с участием членов Национального курултая.