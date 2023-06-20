О недоступности госуслуг по земле и недвижимости снова предупредили казахстанцев

Перенос баз данных по этим услугам еще не завершен.

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20 июня до обеда временно остаются недоступны все виды государственных услуг по линии недвижимого имущества и земельного кадастра, передает корреспондент Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Государственной корпорации «Правительство для граждан».

В госкорпорации временные ограничения связывают с переходом государственных баз данных по земле и недвижимости на информационную систему Единый государственный кадастр недвижимости (ЕГКН).

«На данный момент приостановлен прием документов на оказание услуг, в том числе прописку по месту жительства и оформление недвижимости через ЦОНы, а также портал eGov.kz, системы нотариусов, налоговых, банков и органов исполнительного производства Министерства юстиции РК», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что казахстанцы не смогут получить услуги по земле и недвижимости только один день – 19 июня. В госкорпорации отметили, что в связи с пуско-наладочными работами несколько дней возможна некорректная работа ЕГКН и сервисов.