Свежий выпуск
​Готовность к созидательному диалогу
Айсана Сман, член Комиссии по правам человека при Президенте РК, доктор юридических наук

Состоялось уже второе заседание Национального совета общественного доверия. И я особо хотела бы выделить один важный момент: Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении подчеркнул, что любые преграды нужно и можно преодолевать путем созидательного диалога власти и народа.

А работа самого совета как раз и выступает свидетельством того, что в стране организован четкий диалог, и он будет развиваться на долгосрочной основе. Власть готова сотрудничать с гражданским обществом.

Также Президент отметил, что все предложения, озвученные на первом заседании, приняты во внимание, и сегодня на основе многих из них на законодательном уровне уже вносятся изменения и дополнения.

Очень важный шаг – предложенное Главой государства введение уведомительного принципа организации митингов, шествий и пикетов. Это мировая практика. Второй момент – мне, как юристу, очень импонирует гуманизация статьи 174 Уголовного кодекса, связанной с разжиганием социальной, сословной, расовой и других видов розни.

Известны случаи, когда за неосторожное высказывание, где было усмотрено разжигание розни, человека приговаривали к двум годам лишения свободы. В подобных случаях, считаю, наказание может не соответствовать тяжести правонарушения, что приводит к нарушению прав и свобод человека.

Еще одна предложенная Президентом реформа, которую я хотела бы выделить, касается политических партий. В современном Казахстане, чтобы придать импульс формированию многопартийнос­ти, необходимы реальные новые политические силы. Плюрализм мнений, конечно, приводит к столк­новениям идей и взглядов, но вместе с тем способствует дальнейшему развитию, эволюции. Любые политические системы должны развиваться.

Резюмируя, могу подчеркнуть, что нам сегодня нужно быть готовыми к продуктивному диалогу. И эта готовность должна быть как у представителей власти, так и у гражданского общества. Вести диа­лог необходимо цивилизованно, учитывая интересы сторон и не нарушая ничьи права и свободы.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 17 июля
Плотина за 200 миллионов тенге дала течь в Костанайской области
О новом варианте коронавируса "кентавр", рассказал вирусолог
Кого больше всех любят кусать комары, рассказала медик
"Могут стать легендами": Хабиб Нурмагомедов высказался о топовых казахстанских бойцах
Женщину жестоко избили в центре Алматы
Третья тройня с начала года родилась в Павлодаре
Лучший теннисист Казахстана вышел в финал турнира в США
Названа новая "красная линия" для рубля
Военный и спортсменка предотвратили трагедию в Боровом
Казахстанская легкоатлетка установила новый рекорд на чемпионате мира в США
Дети сорвались с аттракциона в Атырау
Назван способ выйти из отпуска без стресса
Африканскую цаплю спасли рабочие в Актау
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Конституционный суд: риски и ожидания
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 июля
Смертельное ДТП в Карагандинской области: спасение людей из затонувшего авто попало на видео
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Закон Республики Казахстан
Стоит ли Казахстану установить фиксированный курс тенге – ответ Нацбанка
Названы самые высокооплачиваемые профессии в Казахстане – данные на июль
Прием документов на присуждение образовательных грантов стартовал в Казахстане
Токаев высказался о предательстве ряда руководителей КНБ РК
Закон Республики Казахстан
УЕФА наложен штраф на Казахстанскую федерацию футбола
Закон Республики Казахстан
Едкий дым в Таразе – в облакимате сделали срочное заявление
С нелегальными продавцами сахара будут бороться в Казахстане
Число иностранных туристов растет в Казахстане
Окаменелость рыбы с акватории реликтового океана Тетис нашли близ Нур-Султана
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Что происходит с тенге – свежие данные
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание

Читайте также

Свежий выпуск
Истоки национального духа
Свежий выпуск
Сотрудничество в делах молодежи
Свежий выпуск
План преображения
Свежий выпуск
К Олимпиаде надо быть готовым

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]