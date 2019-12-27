​Готовность к созидательному диалогу

Состоялось уже второе заседание Национального совета общественного доверия. И я особо хотела бы выделить один важный момент: Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении подчеркнул, что любые преграды нужно и можно преодолевать путем созидательного диалога власти и народа.

А работа самого совета как раз и выступает свидетельством того, что в стране организован четкий диалог, и он будет развиваться на долгосрочной основе. Власть готова сотрудничать с гражданским обществом.

Также Президент отметил, что все предложения, озвученные на первом заседании, приняты во внимание, и сегодня на основе многих из них на законодательном уровне уже вносятся изменения и дополнения.

Очень важный шаг – предложенное Главой государства введение уведомительного принципа организации митингов, шествий и пикетов. Это мировая практика. Второй момент – мне, как юристу, очень импонирует гуманизация статьи 174 Уголовного кодекса, связанной с разжиганием социальной, сословной, расовой и других видов розни.

Известны случаи, когда за неосторожное высказывание, где было усмотрено разжигание розни, человека приговаривали к двум годам лишения свободы. В подобных случаях, считаю, наказание может не соответствовать тяжести правонарушения, что приводит к нарушению прав и свобод человека.

Еще одна предложенная Президентом реформа, которую я хотела бы выделить, касается политических партий. В современном Казахстане, чтобы придать импульс формированию многопартийнос­ти, необходимы реальные новые политические силы. Плюрализм мнений, конечно, приводит к столк­новениям идей и взглядов, но вместе с тем способствует дальнейшему развитию, эволюции. Любые политические системы должны развиваться.

Резюмируя, могу подчеркнуть, что нам сегодня нужно быть готовыми к продуктивному диалогу. И эта готовность должна быть как у представителей власти, так и у гражданского общества. Вести диа­лог необходимо цивилизованно, учитывая интересы сторон и не нарушая ничьи права и свободы.