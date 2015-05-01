ГПК: новая редакция Улбосын СУЛЕЙМЕНОВА, судья Верховного суда РК

Проект Гражданского процессуального кодекса Респуб­лики Казахстан в новой редакции разработан во исполнение Концепции правовой политики на период с 2010 до 2020 года и задач, поставленных Главой государства на VI съезде судей РК, по совершенствованию судопроизводства и гражданского процессуального законодательства. В его подготовке участ­вовали судьи, представители государственных органов, Национальной палаты предпринимателей, адвокатуры, нотариата, частных судебных исполнителей, ученые.

Рабочая группа ознакомилась с гражданским процессуальным законодательством ряда зарубежных государств. Кодекс размещался на сайте Верховного суда и обновлялся с учетом рекомендаций, озвученных на международных и республиканских форумах, предложений, поступивших через интернет-ресурс Верховного суда.

В течение всего 2014 года кодекс был одним из обсуждаемых законопроектов. Это и понятно, учитывая, что из более чем 1,2 млн. дел порядка 96% являются гражданскими и административными. Изучены все предложения, поступившие от граждан.

С января 2014 года кодекс находится в Мажилисе Парламента РК. Рабочая группа проводит заинтересованное, профессиональное, открытое обсуждение проекта кодекса. За прошедшие три с небольшим месяца проведены обсуждения на 40 заседаниях рабочей группы, внесен ряд поправок в кодекс, что значительно улучшило его содержание.

По инициативе депутатов Мажилиса проведены «круг­лые столы» в регионах в целях обеспечения большего охвата граждан в обсуждении кодекса. Организаторами «круглых столов» в Алматы, Актюбинске, Астане выступили Мажилис Парламента, Верховный суд, Правовой совет при партии «Нур Отан», РОО «Казахстанский союз юристов», а общественный фонд «Международная правовая инициатива» был соорганизатором «круглого стола» в городе Алматы.

Рекомендации участников «круглых столов» были обсуждены на заседании рабочей группы, отчасти приняты, что также позитивно повлияло на содержание кодекса.

Интерес казахстанцев к содержанию кодекса вполне объясним, ведь в случае обращения граждан в суд защита и восстановление нарушенных прав осуществляются в процессе рассмотрения и разрешения дела в определенной процессуальной форме, регламентированной в ГПК.

Многие авторы, предлагая те или иные изменения, зачастую приводили примеры из собственного опыта, полученного в результате учас­тия в гражданском процессе в качестве одной из стороны, представителя или других лиц. Кодекс предусматривает удобный порядок рассмот­рения гражданских дел, ориен­тированный на примирение сторон, широкое использование современных технологий. Некоторые положения кодекса апробированы в пилотном проекте «Примирительные процедуры в суде» в рамках Программы развития ООН. При разработке проекта кодекса учтены рекомендации международных экспертов.

В кодексе исключены некоторые главы, но введены новые нормы. Сохраняются основные принципы, базовые институты гражданского процесса, в том числе трехзвенность судебной системы, поэтапность пересмотра судебных актов, специализация судов и судей, наличие нескольких видов производств.

В кодексе задачами гражданского судопроизводства наряду с защитой нарушенных прав и законных интересов, соблюдением законности, регламентированными в дейст­вующей редакции ГПК, дополнительно определены восстановление прав и законных интересов, содействие мирному урегулированию спора, предупреждение правонарушений и формирование в обществе уважительного отношения к закону и суду. Соблюдение принципов гражданского судопроизводства судами является гарантией защиты нарушенных прав и законных интересов в справедливом судебном разбирательстве, что характеризует уровень доступа к правосудию. В кодексе основные принципы сохранены с незначительными дополнениями, связанными с установлением обязательного досудебного урегулирования споров, предоставлением сторонам права выбора языка судопроизводства и на стадии подготовки дела к разбирательству, внед­рением электронных технологий и другими.

В новой редакции ГПК предусмотрены нормы, усиливающие роль районного суда, обеспечивающие максимальный доступ к правосудию.

Детально регламентированы действия суда на каждой стадии процесса, права и обязанности лиц, участвующих в деле, и правовые последствия за невыполнение обязанностей и злоупотребление правами.

Исключен институт оставления искового заявления без движения.

Какое лицо может быть представителем в суде и соответственно в каких инстанциях, как должны быть оформлены полномочия представителя также подробно регламентировано в кодексе.

Оптимизирована стадия подготовки дела к судебному разбирательству. Изначально стороны обмениваются письменными документами: взаимным направлением копии искового заявления и отзыва на него. Судья может вызвать стороны и опросить истца по заявленным требованиям, ответчика – по его возражениям, извещает о поступлении заявления в суд лиц, заинтересованных в исходе разбирательства дела. На данной стадии процесса разрешается много вопросов: о назначении экспертиз, о представлении доказательств, об изменении предмета или основания иска, о предъявлении встречного иска и так далее.

Итогом подготовки дела к судебному разбирательству является предварительное судебное заседание. Суд на этой стадии, если нет необходимости в проведении дополнительных процессуальных действий, может вынес­ти решение.

Выполнение всех подготовительных действий до судебного разбирательства является гарантией рассмотрения дела в установленные законом сроки, как правило, в одном или двух судебных заседаниях без бесконечного отложения.

Устанавливая право на доступ к правосудию, статья 6 Европейской конвенции о защите прав человека упоминает о разбирательстве дела в «разумный срок». Соблюдение процессуальных сроков рассмотрения дел является одним из основных критериев эффективности правосудия.

В некоторых нормах действующей редакции ГПК сроки совершения отдельных процессуальных действий находятся в рамках судебного усмотрения либо эти сроки ввиду их краткости не представляется возможным соблюдать. Между тем несоблюдение сроков процессуальных действий либо расширенные рамки судебного усмотрения также могут привести к ограничению прав граждан и юридических лиц на реализацию права на судебную защиту, доступа к правосудию.

В связи с чем в новой редакции пересмотрены сроки рассмотрения гражданских дел с учетом их сложности в целях ускорения процесса восстановления нарушенных прав, уточнены некоторые сроки для проведения процессуальных действий. Сроки подготовки дела к судебному разбирательству, обжалования судебных актов в апелляционном порядке продлены. Вмес­те с тем сокращены сроки для обжалования судебных актов в кассационной и надзорной инстанциях.

В кодексе уделено внимание внесудебному и досудебному порядку урегулирования споров, примирительным процедурам в суде. По отдельным категориям дел вводится обязательность досудебного урегулирования споров, вносятся изменения в некоторые законодательные акты. Данное не противоречит пункту 2 статьи 13 Конституции РК о праве каждого на судебную защиту.

В кодексе предусмотрено оставление без рассмотрения искового заявления, если порядок досудебного урегулирования, установленный законом или договором, не соблюден. Обязательность досудебного урегулирования и по действующему законодательству предусмотрена по определенным категориям дел.

В период обсуждения кодекса выдвигались аргументы, что эта норма ограничивает право на доступ к правосудию. В связи с этим о пользе досудебного урегулирования на примере обжалования актов, действий (бездействия) государственных органов наряду с множеством других аргументов необходимо учесть следующее: предварительная подача заявления (жалобы) в порядке досудебного урегулирования не облагается государственной пошлиной, нежели при обращении в суд; оно рассматривается в течение одного месяца, а в суде сроки рассмотрения дела значительно длиннее. Кроме того, после рассмотрения заявление или жалобы они могут быть удовлетворены и свое­временно восстановлено нарушенное право. В суде необходимо ожидать вступления решения суда в законную силу, а если оно будет обжаловано, момент восстановления нарушенных прав соответственно отодвигается. Также в случае неурегулирования спора правовых запретов для обращения в суд не имеется, то есть с разницей только в один месяц гражданин или юридическое лицо могут это сделать.

К судебной защите права в теории относят защиту права через государственные, арбитражные и третейские суды. Во внесудебном порядке защита и восстановление нарушенных прав могут обеспечиваться и посредством альтернативных государственному институтов разрешения споров: арбитража, третейского суда и медиации.

В кодексе предусмотрена возможность урегулирования споров в порядке партисипативной процедуры и в других примирительных процедур, проводимых адвокатами, нотариусами. При неисполнении соглашений, заключенных в указанном порядке, гражданин, юридическое лицо могут обратиться в суд с заявлением об их исполнении. Такие дела рассматриваются в упрощенном производстве.

Содействие примирению сторон возведено в ранг задач гражданского судопроизводства. Вводится глава «Примирительные процедуры».

Урегулирование конфликта между сторонами будет осуществляться и судьей по ходатайству сторон. В пределах одного дела стороны могут урегулировать спор по многим требованиям, поскольку разрешается одновременное изменение предмета и основания иска. Особенно это позитивно отражается при рассмотрении и разрешении споров о детях, между родственниками о наследстве и соседями, конфликтов в трудовых коллективах.

При других примирительных процедурах стороны могут и не урегулировать спор в силу того, что изменение предмета и основания иска означает предъявление нового иска. Они должны вновь обращаться в суд, но уже с другим иском.

При партисипативной процедуре урегулирование спора существляется при активном участии самих сторон и их адвокатов. Актуализируется роль профессионального представительства, пресекается деятельность адвокатов, препятствующих примирению сторон.

Расширен перечень требований, рассматриваемых в приказном производстве. Требования о принудительном исполнении обязательств по соглашениям, заключенным вне суда, рассматриваются в письменном производстве в месячный срок на основе документов сторон без устного разбирательства. Указанные меры будут способствовать оперативному рассмотрению и разрешению несложных споров, ускорят процесс восстановления нарушенных прав.

Новые нормы направлены на пресечение сторонами злоупотребления правами и обязанностями в случае умышленного воспрепятствования рассмотрению дела, непредставления доказательств, за которые установлена материальная ответственность: штрафные санкции, возложение судебных расходов.

Сохранены институты особого искового и особого производства с некоторыми изменениями. Установлены сроки для подготовки дела к судебному разбирательству, регламентированы требования для обязательного досудебного урегулирования споров в случаях, предусмотренных законодательными актами, и другое.

Разработаны новые подраздел и главы особого производства: о производстве по рассмотрению заявлений о возвращении ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании международного договора; об объявлении несовершеннолетнего полностью дее­способным (эмансипация); о лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права распоряжаться своими доходами и другие в целях упорядочения рассмотрения дел указанной категории с учетом их особенностей и другое.

Верховным судом делается многое для развития электронного правосудия, что упрощает и ускоряет процесс, обес­печивает доступ к правосудию и надлежащее извещение граждан, уменьшает бумажные процедуры, минимизирует непроцессуальные контакты. Подача заявлений и других документов, извещение участников процесса, судебное санкционирование, дистанционное исследование доказательств, ознакомление сторон с материалами дела, фиксирование процесса, высылка судебных актов и выписка исполнительных документов будут осуществляться с применением информацион­ных технических средств. В будущем возможно создание электронных дел.

Вместе с сохранением правил о подсудности и специализации судов уточнена подсудность специализированных судов. Расширяется подсудность специализированных судов по делам несовершеннолетних с сохранением права законных представителей заявить ходатайство о рассмотрении дела по месту проживания ребенка. Предусмотрен такой порядок, который бы минимизировал для участников процесса сложности, обусловленные отдаленностью их места жительства от места дислокации судов.

Вводится специализация по рассмотрению инвестиционных споров. Предполагается, что новый уровень правовой защиты инвестиций и предпринимательства создаст благоприятные условия для ведения бизнеса, стимулирования притока инвестиций, а также положительно скажется на доверии инвесторов к казахстанскому правосудию.

Полагаем, что новеллы кодекса будут способствовать своевременному восстановлению нарушенных прав и законных интересов граждан в справедливом судебном разбирательстве в суде первой инстанции или при проверке судебных актов в полном объе­ме судом апелляционной инстанции. Обращение в ревизионные инстанции скорее будет исключением, чем правилом, которое стороны сами установят ввиду восстановления нарушенных прав уже в судах первой и апелляционной инстанций.

Эффективное рассмотрение судами гражданских дел на основе обновленного кодекса положительно скажется на качестве отправления правосудия.