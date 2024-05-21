По данным ведомства, за проживание в РК без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность, привлечено 12 922 человека. Кроме того, с начала текущего года выявлено 419 фактов фиктивной регистрации собственниками жилищ физических лиц, которые фактически у них не проживают. Больше всего этим злоупотребляют жители Шымкента, Алматы, Астаны и Алматинской области.

В ходе операции также выявлено 1 267 граждан РК (в основном в городе Алматы, Мангистауской и Алматинской областях), не уведомивших о пребывающих у них иностранцах.

К административной ответственности привлекли 289 казахстанских работодателей, которые использовали иностранную рабочую силу без соответствующих документов. За неоднократный прием на работу иностранной рабочей силы без соответствующих документов предусмотрена уже уголовная ответственность.

Сами иностранцы 3 126 раз нарушали миграционное законодательство, в том числе по срокам пребывания в стране – 1 655, по трудовой деятельности – 832. К слову, в судебном порядке выдворено из страны 284 иностранца, которые не смогут въехать в Казахстан в течение пяти лет.